청주시 재난안전 부서 근무자 우대...우수직원 100만원 포상금도

세줄 요약 청주시가 민선 9기 인사운영 기본방침을 확정해 재난·안전 부서 근무자 우대책을 강화했다. 경력가산점 유예를 폐지해 근무 시작과 함께 점수를 부여하고, 4급 승진 심사에서도 재난안전실 장기 근무자를 우선 발탁하기로 했다. 투자유치와 핵심정책 기여 우수직원에게는 처음으로 1인당 100만원 포상금도 지급한다. 재난·안전 기피 부서 근무자 우대 강화

경력가산점 유예 폐지, 근무 즉시 적용

우수직원 100만원 포상금 첫 도입

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청주시가 재난·안전 등 기피 부서 근무자들을 우대한다.청주시는 ‘민선 9기 인사운영 기본방침’을 확정했다고 3일 밝혔다. 가장 눈에 띄는 내용은 과중한 업무와 스트레스로 기피 부서로 전락한 재난·안전부서에 대한 인사적 보상 체계 확립이다.시는 근무성적평정 시 재난·안전관리 직위에 적용되는 경력가산점의 기존 6개월 유예기간을 폐지해 근무 시작과 함께 가산점을 주기로 했다.가산점은 첫 달부터 1년까지는 매달 0.02점, 1년 이후는 매달 0.04점이다. 이렇게 되면 가산점 최고점인 1점에 도달하는 기간이 2년 10개월에서 2년 7개월로 3개월 단축된다.4급 서기관 승진 심사에선 재난안전실에서 1년 6개월 이상 근무한 직원이 승진후보자 배수 범위의 2분의 1 이내에 포함될 경우 우선 발탁하기로 했다. 이 제도는 2028년 7월부터 시행된다.투자유치와 핵심정책 추진에 기여한 우수 직원들을 선정해 1인당 100만원의 특별포상금도 준다. 우수 직원에게 현금으로 100만원을 주는 것은 처음이다.시는 직원 설문과 객관적인 평가를 거쳐 연간 5명 이내를 선발할 계획이다.시는 발탁 승진 비율도 높인다.민선 9기 초기에는 조직 융화와 안정을 위해 승진 인원을 서열 90%, 발탁 10%로 운영하고 중기부터는 서열 80%, 발탁 20%로 발탁 비율을 확대할 예정이다.시 관계자는 “파격적인 우대로 재난안전 부서 근무자들의 승진 서열 순위가 바뀌게 될 것”이라며 “예측 가능한 인사시스템과 확실한 동기부여로 역동적인 청주시를 만들겠다”고 말했다.