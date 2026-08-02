“시끄러워” 소음 문제로 요양병원에서 흉기 휘둘러 70대 사망

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“시끄러워” 소음 문제로 요양병원에서 흉기 휘둘러 70대 사망

최종필 기자
최종필 기자
입력 2026-08-02 11:18
수정 2026-08-02 11:18
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소음 문제로 말다툼

광주 북부경찰서. 연합뉴스.
광주 북부경찰서. 연합뉴스.


요양병원에서 시끄럽게 생활한다는 이유로 같은 병실을 사용하는 환자를 흉기로 찔러 살해한 남성이 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 살인 혐의로 A(70대)씨를 현행범 체포해 조사 중이라고 2일 밝혔다. A씨는 전날 오후 6시 43분쯤 전남광주 북구 신안동 한 요양병원 병실에서 같은 병실을 사용하는 입원환자 B(70대)씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의다.

A씨는 B씨가 시끄럽게 생활한다며 말다툼을 벌이다 이러한 일을 저지른 것으로 조사됐다. 목을 크게 다친 B씨는 병원 관계자의 신고로 출동한 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

A씨는 경찰 조사에서 “평소 B씨가 옷장을 여닫을 때 시끄럽게 해 갈등이 있었다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 이들이 생활한 병실은 3인실로, 범행 당시 다른 환자도 있었던 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 경위 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.
전남광주 최종필 기자
세줄 요약
  • 요양병원 3인실에서 흉기 살해 사건 발생
  • 소음 갈등 끝에 같은 병실 환자 찔러 사망
  • 경찰, 70대 A씨 현행범 체포 후 조사
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