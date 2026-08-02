강원랜드, 해발 800m에 인피니티풀 개장

세줄 요약 강원랜드가 하이원리조트 그랜드호텔 컨벤션타워 7층에 인피니티풀 블루스카이를 열었다. 유아풀과 스파를 갖췄고, 오전 8시부터 오후 10시까지 운영한다. 투숙객은 할인 혜택을 받으며 사계절 백두대간 풍경을 감상할 수 있다. 해발 800m 하이원리조트 블루스카이 개장

인피니티풀·유아풀·스파 갖춘 복합시설

사계절 백두대간 경관 감상 가능한 랜드마크

이미지 확대 강원랜드 인피니티풀 ‘블루스카이’. 강원랜드 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원랜드 인피니티풀 ‘블루스카이’. 강원랜드 제공

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강원랜드는 해발 800m에 위치한 인피니티풀 ‘블루스카이’를 개장했다고 2일 밝혔다.하이원리조트 그랜드호텔 컨벤션타워 7층에 조성한 블루스카이는 인피니티풀과 유아풀, 스파 등으로 구성됐다. 운영 시간은 오전 8시부터 오후 10시까지이고, 투숙객은 이용료를 할인받는다.블루스카이에서는 계절별로 달리하는 백두대간의 수려한 자연경관을 파노라마뷰로 감상할 수 있다. 봄·여름엔 울창한 숲, 가을엔 형형색색으로 물든 단풍, 겨울엔 설경이 장관을 이룬다.강원랜드는 글로벌 복합리조트로 도약하는 K-HIT프로젝트의 일환으로 지난해 초부터 70억여원을 들여 블루스카이를 지었다.남한규 강원랜드 대표이사 직무대행은 “블루스카이는 하이원리조트의 청정 자연환경과 해발 800m 고원이라는 강점을 가장 잘 담아낸 새로운 랜드마크다”며 “앞으로도 차별화한 콘텐츠를 확충해 글로벌 경쟁력을 갖춘 복합리조트로 도약하겠다”고 말했다.