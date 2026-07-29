유치부터 성공 개최까지…경북도·경주시, ‘2025 APEC 백서’ 펼쳐내

세줄 요약 경북도와 경주시가 지난해 열린 2025 APEC 정상회의의 유치부터 개최, 성과, 포스트 APEC 전략까지 담은 백서와 화보집을 발간했다. 백서는 문화와 산업, 시민 참여와 실무 기록까지 아우르며 성공 개최의 과정을 정리했다. APEC 유치부터 성공 개최까지 전 과정 백서 발간

문화·산업·시민 참여와 실무 기록까지 체계 정리

화보집 함께 제작, 성과와 현장 생생히 기록

이미지 확대 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 백서와 화보집. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 백서와 화보집. 경북도 제공

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경북도와 경주시가 지난해 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 전 과정을 담은 백서를 발간했다.도는 APEC 유치 선언부터 개최지 선정, 성공 개최, 포스트 APEC 전략 등을 담은 ‘2025년 APEC 정상회의 백서 및 화보집’ 발간 기념회를 개최했다고 29일 밝혔다.백서는 유치 및 개최 과정과 더불어 APEC의 주요 의제와 경북·경주만의 문화·산업 DNA를 유기적으로 연결한 이야기로 풀어내 독자들에게 감동과 의미를 전달하도록 구성했다. 별도의 화보집도 함께 제작해 APEC 정상회의의 생생한 현장을 시각적으로 기록하고, 성과와 숨은 노력들을 감동적인 이야기로 담아내는 데 중점을 뒀다.총 10장, 500여쪽 분량 백서는 ▲APEC 소개 및 의미 ▲APEC 유치 과정 및 배경 ▲기반시설 조성 ▲경제 APEC ▲문화 APEC ▲시민 APEC ▲핵심성과 및 Post-APEC 전략 ▲실무와 운영의 기록 ▲SOM1·문화산업고위급대화·정상회의 성과 ▲인터뷰 기반 현장의 목소리 등으로 구성됐다.총 4장, 200여쪽 분량의 화보집은 ▲천년도약 경북의 위대한 도전 ▲세계인의 마음을 사로잡은 빛나는 성과 ▲철저한 준비의 여정, 완벽을 향한 300일 ▲아직 끝나지 않은 여정 등으로 만들었다.이철우 지사는 “경상북도에서 시작된 성공의 경험을 대한민국과 함께 공유하는 정책 자산이자, 미래 세대에게 경북의 도전과 성공을 전하는 역사적 기록으로 오래도록 남기를 기대한다”고 말했다.