행안부, ‘2026 대한민국 자원봉사 현황’ 발간… “자원봉사 경제적 가치 1조 6000억원”

세줄 요약 행안부와 한국중앙자원봉사센터가 2026 대한민국 자원봉사 현황을 발간했다. 1365 포털 등록자는 1580만명, 실제 참여자는 220만명으로 집계됐고, 지난해 활동 시간은 5953만 시간으로 경제적 가치는 1조6276억원에 달했다. 1365 포털 등록 1580만명, 활동 220만명 집계

자원봉사 시간 5953만 시간, 가치 1조6276억원

외국인·청소년 참여 확대, 센터 246개소 운영

이미지 확대 외국인 자원봉사자들이 지역사회 이웃을 위한 음식 나눔 봉사활동에 참여하고 있다. 제천시자원봉사센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 외국인 자원봉사자들이 지역사회 이웃을 위한 음식 나눔 봉사활동에 참여하고 있다. 제천시자원봉사센터 제공

이미지 확대 ‘2026 대한민국 자원봉사 현황’에 수록된 외국인 자원봉사자 활동 현황으로, 등록인원 9만 3609명, 실인원 2만 3714명, 연인원 12만 7992명과 최근 3년간의 증가 추이를 나타낸 인포그래픽. 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 대한민국 자원봉사 현황’에 수록된 외국인 자원봉사자 활동 현황으로, 등록인원 9만 3609명, 실인원 2만 3714명, 연인원 12만 7992명과 최근 3년간의 증가 추이를 나타낸 인포그래픽.

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행정안전부와 한국중앙자원봉사센터는 전국 자원봉사 활동과 자원봉사센터 운영 현황을 담은 ‘2026 대한민국 자원봉사 현황’을 발간했다고 29일 밝혔다.이번 자료집은 1365 자원봉사포털 기반 자원봉사 활동 현황과 자원봉사센터 운영 현황 일부가 지난 1월 국가승인통계로 승인된 이후 처음 반영된 공식 통계자료다.자료에 따르면 2025년 기준 1365 자원봉사포털 등록 인원은 1580만 9567명으로 전체 인구 대비 등록률은 30.9%를 기록했다. 실제 자원봉사 활동 참여자는 220만 2264명으로 등록자 대비 활동률은 13.9%로 집계됐다. 연인원 기준 참여자는 1834만 4299명으로 지난해보다 5.8% 증가했다.지난해 자원봉사 활동 시간은 총 5953만 시간으로, 이를 평균임금 기준으로 환산한 경제적 가치는 약 1조 6276억원에 달하는 것으로 추산됐다. 신규 자원봉사자는 51만 9819명으로 하루 평균 1424명이 새롭게 참여했으며, 이 가운데 10대 이하가 33.9%를 차지했다.외국인 자원봉사 참여도 증가세를 보였다. 2025년 외국인 등록 인원은 9만 3609명, 활동 인원은 2만 3714명으로 최근 3년 연속 늘었다. 특히 지난해 대비 등록 인원은 20.4%, 활동 인원은 27.5% 증가했으며, 참여자의 72.1%가 20~30대인 것으로 나타났다.전국 자원봉사센터는 총 246개소가 운영 중이다. 운영 형태별로는 지방자치단체 직영 109개소(44.3%), 법인 운영 101개소(41.1%), 위탁 운영 36개소(14.6%)로 집계됐다. 또한 전국 1021개 자원봉사 거점과 1만 7490개 할인가맹점이 운영되고 있다.