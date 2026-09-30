6천억원 규모 2차 국민참여성장펀드 출시

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6천억원 규모의 2차 국민참여성장펀드가 출시된 30일 서울 중구 신한은행 본점 영업부에 관련 입간판이 설치돼 있다. 2차 펀드는 첫 5영업일 동안 모집 금액의 50%인 3000억원이 서민 우선 물량으로 배정되며 1차 펀드 가입자는 가입이 제한된다. 2차 국민참여성장펀드는 이날부터 물량 소진 시까지 은행 10곳과 증권사 14곳에서 판매된다. 2026.9.30 이지훈 기자