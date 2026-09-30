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6천억원 규모 2차 국민참여성장펀드 출시

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-09-30 12:57
수정 2026-09-30 12:57
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6천억원 규모의 2차 국민참여성장펀드가 출시된 30일 서울 중구 신한은행 본점 영업부에 관련 입간판이 설치돼 있다. 2차 펀드는 첫 5영업일 동안 모집 금액의 50%인 3000억원이 서민 우선 물량으로 배정되며 1차 펀드 가입자는 가입이 제한된다. 2차 국민참여성장펀드는 이날부터 물량 소진 시까지 은행 10곳과 증권사 14곳에서 판매된다. 2026.9.30 이지훈 기자
6천억원 규모의 2차 국민참여성장펀드가 출시된 30일 서울 중구 신한은행 본점 영업부에 관련 입간판이 설치돼 있다. 2차 펀드는 첫 5영업일 동안 모집 금액의 50%인 3000억원이 서민 우선 물량으로 배정되며 1차 펀드 가입자는 가입이 제한된다. 2차 국민참여성장펀드는 이날부터 물량 소진 시까지 은행 10곳과 증권사 14곳에서 판매된다. 2026.9.30 이지훈 기자


6천억원 규모의 2차 국민참여성장펀드가 출시된 30일 서울 중구 신한은행 본점 영업부에 관련 입간판이 설치돼 있다.

2차 펀드는 첫 5영업일 동안 모집 금액의 50%인 3000억원이 서민 우선 물량으로 배정되며 1차 펀드 가입자는 가입이 제한된다.

2차 국민참여성장펀드는 이날부터 물량 소진 시까지 은행 10곳과 증권사 14곳에서 판매된다.

이지훈 기자
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