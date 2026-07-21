“거제, 야호” 리센느·정이랑, ‘섬의 날’ 홍보대사 위촉

‘제7회 섬의 날’ 홍보대사 위촉식… 8월 6~9일 여수 개최

이미지 확대 한자리에 모인 섬의 날 홍보대사 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 김민재 행정안전부 차관, 황기연 전남광주통합특별시 행정부시장, 서영학 여수시장이 홍보대사에 위촉된 배우 정이랑, 가수 하현우, 가수 리센느, 가수 안성훈, 유튜버 리랑과 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한자리에 모인 섬의 날 홍보대사 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 김민재 행정안전부 차관, 황기연 전남광주통합특별시 행정부시장, 서영학 여수시장이 홍보대사에 위촉된 배우 정이랑, 가수 하현우, 가수 리센느, 가수 안성훈, 유튜버 리랑과 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 [수정본] 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉된 리센느 (서울=뉴스1) 김명섭 기자 = 리센느가 21일 오후 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 트크쇼를 하며 포즈를 취하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 [수정본] 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉된 리센느 (서울=뉴스1) 김명섭 기자 = 리센느가 21일 오후 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 트크쇼를 하며 포즈를 취하고 있다. 뉴스1

이미지 확대 섬의 날 홍보대사 된 배우 정이랑 배우 정이랑이 21일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 홍보대사로 위촉된 뒤 토크쇼 중 발언하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 섬의 날 홍보대사 된 배우 정이랑 배우 정이랑이 21일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 홍보대사로 위촉된 뒤 토크쇼 중 발언하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 섬의 날 홍보대사 위촉된 가수 안성훈 가수 안성훈이 21일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 홍보대사로 위촉된 뒤 토크쇼 중 발언하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 섬의 날 홍보대사 위촉된 가수 안성훈 가수 안성훈이 21일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 홍보대사로 위촉된 뒤 토크쇼 중 발언하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 섬의 날 홍보대사로 위촉된 가수 리센느 김민재 행정안전부 차관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 가수 리센느와 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 섬의 날 홍보대사로 위촉된 가수 리센느 김민재 행정안전부 차관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 가수 리센느와 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 한자리에 모인 섬의 날 홍보대사 김민재 행정안전부 차관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 가수 리센느를 비롯한 홍보대사들과 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한자리에 모인 섬의 날 홍보대사 김민재 행정안전부 차관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제7회 섬의 날 홍보대사 위촉식에서 가수 리센느를 비롯한 홍보대사들과 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 행정안전부가 리센느, 정이랑, 하현우, 안성훈, 정지선, 리랑을 섬의 날 홍보대사로 위촉했다. 8월 8일 국가기념일인 섬의 날을 알리고, 9월 여수세계섬박람회 전초전 성격의 여수 행사를 함께 홍보한다. 리센느·정이랑 등 6명 섬의 날 홍보대사 위촉

3000개 넘는 섬 가치·중요성 알리기 위한 취지

여수 행사와 2026 섬박람회 전초전 성격

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다음 달 6~9일 전남광주통합특별시 여수시에서 제7회 섬의 날 행사가 열리는 가운데 ‘거제, 야호’로 유명세를 탄 아이돌 그룹 리센느와 배우 정이랑, 가수 하현우, 안성훈, 요리사 정지선, 캠핑 유튜버 리랑이 21일 섬의 날 홍보대사로 위촉됐다.행정안전부는 이날 정부서울청사에서 김민재 차관, 황기연 전남광주시 행정부시장, 서영학 여수시장 등이 참석한 가운데 섬의 날 홍보대사 위촉식을 열었다. 섬의 날은 인구소멸 위기에 처한 전국 3000개가 넘는 섬의 가치와 중요성을 알리기 위해 2019년 제정된 국가기념일로, 매년 8월 8일 기념한다.올해 섬의 날 행사는 9월 개막하는 ‘2026 여수세계섬박람회’(9월 5일~11월 4일)의 전초전으로, ‘낭만충전, 섬’을 주제로 8월 6일부터 여수세계박람회장 일대에서 열린다. 4년째 섬의 날 홍보대사를 맡고 있는 가수 하현우와 리센느가 개막식을 꾸미고, 지난 5월 ‘2026 섬 방문의 해’ 홍보대사로 위촉된 정지선과 리랑은 섬의 이색 먹거리와 캠핑 명소를 소개한다.행사 기간에는 비렁길로 유명한 금오도와 봉화산, 꽃길로 둘러싸인 하화도 걷기와 어린이 섬 탐험대 등 다양한 체험 프로그램이 운영된다. 섬 방문을 인증하면 추첨을 통해 최대 88만원 상당의 온누리상품권을 지급하는 이벤트도 9월 27일까지 진행된다. 자세한 내용은 ‘찾아가고 싶은 섬’ 누리집(island88.kidi.re.kr)에서 확인할 수 있다.