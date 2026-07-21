성신여대, 디지털포렌식 학술대회서 2개 연구팀 수상

이미지 확대 성신여자대학교 융합보안공학과와 융합보안전문대학원 홍준호(오른쪽 첫 번째) 교수, 김성민(왼쪽 첫 번째) 교수를 비롯한 소속 연구원들이 수상 후 기념 촬영을 하고 있다. 성신여대 제공 닫기 이미지 확대 보기 성신여자대학교 융합보안공학과와 융합보안전문대학원 홍준호(오른쪽 첫 번째) 교수, 김성민(왼쪽 첫 번째) 교수를 비롯한 소속 연구원들이 수상 후 기념 촬영을 하고 있다. 성신여대 제공

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성신여자대학교는 융합보안공학과와 융합보안전문대학원 연구팀이 ‘2026 한국디지털포렌식학회 하계학술대회’에서 한국저작권보호원장상과 한국디지털포렌식학회장상을 각각 수상했다고 21일 밝혔다.이번 학술대회는 한국디지털포렌식학회와 경찰청, 한국저작권보호원이 공동 주관하는 국내 대표 디지털포렌식 행사로, 지난달 서울 고려대 하나스퀘어에서 열렸다. 성신여대에서는 학부생과 대학원생으로 구성된 2개 연구팀이 수상 성과를 거뒀다.한국저작권보호원장상은 ‘디지털 증거의 법적 능력 강화를 위한 단계별 상호 검증 프레임워크 도입 방안’ 연구가, 한국디지털포렌식학회장상은 ‘크롬 시크릿 모드 환경에서 확장 프로그램 아티팩트의 포렌식 활용 가능성 분석’ 연구가 각각 받았다. 두 논문은 실제 수사와 디지털 증거 분석에 활용 가능한 실용성을 인정받아 높은 평가를 받았다는 설명이다.이일구 성신여대 IT융합대학장 겸 융합보안전문대학원장은 “학생들과 지도교수들의 연구 성과가 학계에서 인정받은 결과”라며 “AI와 클라우드 환경 확산에 맞춰 디지털포렌식 전문 인재 양성과 실무 중심 연구를 지속 확대하겠다”고 말했다.