4년제大, 학생 1명에 2073만원 썼다…장학금 첫 400만원 돌파

4년제 1인당 교육비 52만6000원 증가…전문대는 15만원 줄어

수도권 2229만원·비수도권 1939만원…교육 투자 격차 확대

4년제 장학금 첫 400만원 돌파…학자금 대출 이용자는 46만명

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세줄 요약 지난해 4년제 대학의 학생 1인당 교육비가 2072만8000원으로 1년 새 52만6000원 늘었다. 장학금은 403만원으로 처음 400만원을 넘었지만, 전문대 교육비는 줄어 대학 간 격차가 더 뚜렷해졌다. 4년제 학생 1인당 교육비 2073만원 육박

장학금 첫 400만원 돌파, 대출 이용자 증가

전문대 교육비 감소, 대학 간 격차 확대

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지난해 4년제 대학이 학생 1명에게 투자한 교육비가 2073만원에 육박하며 1년 새 50만원 넘게 증가했다. 반면 전문대의 학생 1인당 교육비는 오히려 감소해 대학 간 격차가 발생했다. 4년제 대학의 학생 1명당 장학금은 사상 처음으로 400만원을 넘어섰다.27일 교육부와 한국대학교육협의회가 발표한 ‘2026년 8월 대학정보공시 분석 결과’에 따르면 지난해 4년제 일반·교육대학 192개교의 학생 1인당 교육비는 2072만 8000원으로 전년(2020만 2000원)보다 52만 6000원(2.6%) 증가했다.학생 1인당 교육비는 대학이 학생 교육과 교육 여건 조성을 위해 투자한 비용을 재학생 수로 나눈 금액이다. 인건비와 운영비를 비롯해 장학금, 도서 구입비, 실험·실습비, 기계·기구 구입비 등이 포함된다.다만 지역별로 들여다보면 격차가 확인됐다. 수도권 대학의 학생 1인당 교육비는 2228만 7000원으로 1년 전보다 75만 4000원(3.5%) 증가했다. 비수도권 대학은 1938만 6000원으로 32만 1000원(1.7%) 늘어나는 데 그쳤다. 설립 유형별로도 국·공립대가 2669만 1000원으로 전년보다 70만 1000원(2.7%) 늘었고, 사립대는 1886만 9000원으로 48만 3000원(2.6%) 증가해 차이를 보였다.전문대의 경우 교육비가 오히려 감소해 일반대와 정반대의 흐름을 보였다. 125개 전문대의 학생 1인당 교육비는 지난해 1281만 4000원으로 전년보다 15만원(1.2%) 감소했다. 4년제 대학과 비교하면 학생 1명에게 투입되는 교육비가 약 791만원 적다.연구 투자 비용도 4년제 대학이 전문대에 비해 3배 이상 많았다. 4년제 대학의 전임교원 1인당 연구비는 1억 2364만 5000원으로 전년보다 850만 4000원(7.4%) 증가했다. 반면 전문대 전임교원 1인당 연구비는 230만 4000원으로 전년보다 25만 2000원(9.9%) 감소했다.장학금은 4년제 대학과 전문대에서 모두 증가세를 보였다. 지난해 4년제 대학의 장학금 총액은 5조 3982억원으로 전년보다 3691억원(7.3%) 증가했다. 학생 1인당 장학금은 403만원으로 지난해보다 20만 1000원(5.2%) 늘어 처음으로 400만원을 넘어섰다.국·공립대의 학생 1인당 장학금은 342만 3000원으로 9.3% 증가했고 사립대는 420만 8000원으로 4.3% 늘었다. 지역별로는 비수도권 대학이 418만 6000원으로 수도권 대학(382만 9000원)보다 35만 7000원 많았다.전문대도 장학금 총액이 1조 5733억원으로 전년보다 8.4% 증가했다. 학생 1인당 장학금은 438만원으로 20만 2000원(4.8%) 늘었다.장학금 확대에도 불구하고 학자금 대출을 받은 4년제 대학생 수는 증가하는 모습이다. 지난해 한국장학재단 학자금 대출 이용자는 46만 3764명으로 전년보다 1만 574명(2.3%) 늘었다. 일반 상환 학자금 대출 이용자는 23만 7692명, 취업 후 상환 학자금 대출 이용자는 22만 6072명이었다. 전문대 학자금 대출 이용자는 10만 7021명으로 전년보다 0.5% 늘었다.한편 사립대의 재정 규모를 보여주는 적립금과 기부금도 증가했다. 지난해 사립대 교비회계 적립금은 9조 6228억원으로 전년보다 6.3% 늘었고, 일반 사립대 기부금은 7535억원으로 6.7% 증가했다.