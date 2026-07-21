충주시 하천변 장박텐트 42동 강제철거한다

세줄 요약 충주시가 단월강수욕장 하천구역에 장기간 무단 설치된 불법 장박텐트 42동을 다음 달 행정대집행으로 철거한다. 자진 철거 안내와 계고장을 보냈지만 이행되지 않았고, 집중호우 속 안전 우려까지 커지자 강제 조치에 나섰다. 단월강수욕장 하천변 장박텐트 42동 강제철거 결정

자진철거 안내·계고장에도 미이행, 공공성 훼손

집중호우 속 안전 우려 커지며 행정대집행 추진

이미지 확대 이동석 충주시장과 신용한 충북지사가 21일 충주 단월 강수욕장에서 불법 장박 텐트 실태 및 하천변 안전 관리 상황을 점검하고 있다. 충주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 이동석 충주시장과 신용한 충북지사가 21일 충주 단월 강수욕장에서 불법 장박 텐트 실태 및 하천변 안전 관리 상황을 점검하고 있다. 충주시 제공

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충주시가 하천변에 방치돼 있는 장박텐트에 대해 칼을 뽑았다.충주시는 단월 강수욕장 하천구역 내에 장기간 무단 설치된 불법 장박 텐트 42동에 대해 다음 달 행정대집행(강제 철거)을 단행한다고 21일 밝혔다.단월 강수욕장은 여름철 많은 피서객이 찾는 충주의 대표 친수공간이다. 그동안 충주시는 장박텐트에 대해 자진 철거 안내문 부착, 계고장 송달 등 지속적인 행정지도를 이어왔으나 42동이 이를 이행하지 않아 하천 공공성이 훼손돼 왔다.여기에다 최근 집중호우로 긴급 대피 문자가 발송되는 상황에서도 장박텐트가 철거되지 않아 사고까지 우려되자 강제 철거를 결정했다.장박텐트의 뚜렷한 기준은 없다. 시는 자진 철거 안내 등 행정지도 이후 한 달이 넘도록 철거하지 않으면 장박텐트로 판단한다.시 관계자는 “이번에 철거되는 장박텐트의 대부분은 취사나 야영 흔적이 없다”며 “자리를 선점하거나 구형 텐트를 버리기 위해 텐트를 철거하지 않는 것으로 추정하고 있다”고 말했다.이어 “장박텐트에 대해 과태료를 부과하려면 취사나 야영 금지 구역을 지정해야 하는데 주민들 의견을 수렴해 이 부분도 검토할 예정”이라고 덧붙였다.이동석 충주시장은 이날 신용한 충북지사와 함께 단월 강수욕장에서 불법 장박 텐트 실태 및 하천변 안전 관리 상황을 합동 점검했다.