부산시·이재모피자, 세계디자인수도 선정 1주년 기념 ‘부산바다피자’ 출시

세줄 요약 부산시가 2028 세계디자인수도 선정 1주년을 맞아 이재모피자와 협업한 ‘부산바다피자’를 선보였다. 부산 어묵, 명란, 기장 쪽파 등 지역 특산물을 담아 미식 정체성을 살리고, 해양도시 부산의 이미지를 디자인으로 표현했다. 세계디자인수도 선정 1주년 기념 협업 메뉴 출시

부산 어묵·명란·기장 쪽파로 지역성 강조

디자인과 미식 결합한 도시 브랜드 확산 계획

이미지 확대 부산시·이재모피자 협업, ‘부산바다피자’ 출시 부산시는 21일 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산’ 선정 1주년을 기념해 이재모피자와 협업한 ‘부산바다피자’(WDC PIZZA)를 출시했다. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시·이재모피자 협업, ‘부산바다피자’ 출시 부산시는 21일 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산’ 선정 1주년을 기념해 이재모피자와 협업한 ‘부산바다피자’(WDC PIZZA)를 출시했다. 부산시 제공

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부산시는 21일 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산’ 선정 1주년을 기념해 부산 미식 브랜드 이재모피자와 협업한 ‘부산바다피자’(WDC PIZZA)를 출시했다.부산바다피자는 이재모피자 창립 이후 처음 선보이는 해산물을 주재료로 한 시그니처 메뉴로, 부산 어묵, 부산 명란, 기장 쪽파 등 지역 특산물을 활용해 부산만의 미식 정체성을 담았다.광안리 파도를 형상화한 어묵 디자인과 풍성한 해산물 토핑을 통해 해양도시 부산의 역동성과 생동감을 시각적으로 표현했다.세트 음료인 ‘WDC 미드나잇퍼플’은 부산 시민의 열정을 빨간색과 개방·연결 의미를 담은 파란색을 조합해 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산’ 공식 브랜드 색상인 보라색을 구현했다.부산시는 부산의 디자인 경쟁력과 지역기업 브랜드를 결합한 체험형 미식 콘텐츠를 바탕으로 글로벌 도시 이미지를 확산해 나갈 계획이다.