“이어폰으로 정답 귓속말”…토픽 부정시험 중국인 113명 체포

중국 출신 113명·30회차 걸쳐 범행

매크로 접수·위조 신분증까지 동원

부정 성적으로 학위·취업…총 범죄수익 7억

이미지 확대 총책 B씨가 중국 소셜미디어(SNS)에 게시한 부정시험 의뢰 광고. 서울경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 총책 B씨가 중국 소셜미디어(SNS)에 게시한 부정시험 의뢰 광고. 서울경찰청 제공

이미지 확대 부정시험 의뢰자들이 목 뒤에 착용한 수신기. 서울경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 부정시험 의뢰자들이 목 뒤에 착용한 수신기. 서울경찰청 제공

세줄 요약 중국인 113명이 이어폰과 위조 신분증을 이용해 한국어능력시험 토픽 부정시험을 치른 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 의뢰자들은 성적을 국내 대학·대학원 진학, 장학금, 취업 등에 활용한 것으로 조사됐고, 경찰은 총책과 브로커 수사를 이어가고 있다. 토픽 부정시험 중국인 113명 검거

이어폰 정답 전달·위조 신분증 대리응시

대학 진학·장학금·취업 활용 정황

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위조 신분증으로 대리시험을 치르거나 소형 이어폰으로 외부에서 불러주는 정답을 받아 적어 한국어능력시험(TOPIK·토픽) 성적을 따낸 중국인들이 무더기로 경찰에 붙잡혔다. 부정시험 의뢰자 대부분은 성적을 국내 대학·대학원 학위 취득이나 장학금 등에 활용한 것으로 조사됐다.서울경찰청 광역수사단 국제범죄수사대는 국내 브로커 A(28)씨를 위계에 의한 공무집행방해 혐의 등으로 구속 송치하고 부정시험 의뢰자 101명·대리응시자 11명을 불구속 입건했다고 21일 밝혔다. 검거된 113명은 모두 중국 출신으로, 응시자 1명은 한국 귀화자로 확인됐다. 경찰은 총책 B씨에 대해서는 수사를 이어가고 있다.이들은 2021년 10월부터 지난해 11월까지 서울을 비롯한 전국 시험장에서 30차례에 걸쳐 부정시험을 벌인 혐의를 받는다.중국 총책 B씨는 중국 소셜미디어(SNS) 샤오훙수에 ‘토픽 고득점’을 광고해 대리 응시자와 부정시험 의뢰자들을 모집했다. B씨는 의뢰자와 외모가 비슷한 대리 응시자를 모집했고, 대리응시자의 사진을 넣어 신분증을 위조하기도 했다.국내 대학원에서 컴퓨터를 전공한 A씨는 매크로 프로그램을 제작해 자동 로그인과 시험장 선점, 응시료 결제 등 시험 접수 전 과정을 관리했다. 의뢰자는 장비를 받아 직접 시험을 치르는 방식과 대리시험 가운데 하나를 선택했는데, 비용은 장비 방식이 약 200만원, 대리시험은 약 800만원으로 책정됐다. 대리응시자들은 한 차례에 약 80만원을 받았다. A씨는 지난달 말 서울중앙지법에서 징역 3년의 실형을 선고 받았다.의뢰자들은 숨겨둔 휴대전화로 단체대화 애플리케이션(앱)에 접속한 뒤 목 뒤에 송수신기를 붙이고 귀에 소형 이어폰을 넣어 정답을 받아 적었다. 대리 응시자들은 위조 신분증을 사용해 시험을 대신 치렀다. 위조 신분증을 사용한 피의자들에게는 공문서위조 등 혐의도 적용됐다. 부정시험 의뢰자들은 성적을 국내 유명 대학 학위 취득이나 국내 기업 취업에 사용한 것으로 파악됐다.경찰은 일당이 벌어들인 돈 약 5억원이 중국 계좌 등에 흘러간 것으로 보고 있다. 브로커 A씨가 벌어들인 돈은 약 2억원으로 조사됐다.경찰은 피의자 명단과 소속 학교 등을 시험을 주관하는 국립국제교육원에 통보했다. 아울러 안면 대조 등 생체인식 본인 확인과 시험장 금속탐지기 배치 필요성도 관계기관에 요청했다.