서울시립대, 인니 3개 대학과 ‘스마트시티’ 협력 강화

세줄 요약 서울시립대 국제도시과학전문대학원이 인도네시아 물라와르만대, 칼리만탄공과대, 사마린다국립폴리테크닉과 스마트시티 분야 업무협약을 체결했다. 누산타라 신수도 인근에 협력센터를 운영하고, 학생·연구자 교류와 공동연구, AI·빅데이터 기반 도시솔루션 협력을 확대할 계획이다. 서울시립대, 인도네시아 3개 대학과 MOU 체결

누산타라 신수도 인근 스마트시티협력센터 추진

학생 교류·공동연구·포럼 개최 등 협력 확대

서울시립대학교 국제도시과학전문대학원이 인도네시아 3개 대학과 스마트시티 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 후, 양 기관 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 서울시립대 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울시립대학교 국제도시과학전문대학원이 인도네시아 3개 대학과 스마트시티 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 후, 양 기관 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 서울시립대 제공

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서울시립대학교 국제도시과학전문대학원이 인도네시아 주요 고등교육기관 3곳과 손을 잡고 스마트시티 분야 협력 강화에 나선다.서울시립대는 지난 13일 인도네시아 누산타라 신수도청(OIKN)에서 열동칼리만탄 지역의 물라와르만대학교(UNMUL), 칼리만탄공과대학교(ITK), 사마린다국립폴리테크닉(Polnes)과 각각 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.국토교통부 ODA 전담기관인 해외건설협회의 후원으로 성사된 이번 협약은 인도네시아 신수도 누산타라 인근에 ‘스마트시티협력센터(SCCC)’ 운영 모델과 협력 채널을 구축하기 위해 마련됐다. 협약 기간은 체결일로부터 5년이다.양측은 앞으로 ▲학생·연구자 및 교원 교류 ▲스마트시티·도시계획 공동연구 ▲AI 및 빅데이터 기반 도시솔루션 기술 협력 ▲누산타라 스마트시티포럼 공동 개최 등 다방면에서 긴밀히 협력할 예정이다.이신 서울시립대 국제도시과학전문대학원장은 “이번 협약을 계기로 동남아시아 거점 지역과의 스마트시티 사업 협력을 한층 더 고도화하고 한·인도네시아 양국 간 실질적인 교류를 넓혀가겠다”고 밝혔다.