SCL사이언스, ‘이노씰 플러스 DL’ 유럽 특허 획득… 글로벌 진출 초석

이미지 확대 SCL사이언스의 지혈제 ‘이노씰 플러스 DL’. 닫기 이미지 확대 보기 SCL사이언스의 지혈제 ‘이노씰 플러스 DL’.

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SCL사이언스는 자사의 혁신 지혈제 ‘이노씰 플러스 DL’이 유럽특허청(EPO)으로부터 특허 등록 결정을 받았다고 21일 밝혔다. 영국을 포함한 유럽 38개 체약국에서 독자적인 원천 기술력을 공식 인정받으며 글로벌 시장 진출의 교두보를 마련했다.이번에 인정받은 독창적 ‘다중 구조’ 기술은 화학 접착제 없이도 두 층이 단단히 결합해 수술 중 찢어지지 않는 것이 특징이다. 상처 부위에는 강력하게 밀착되면서도 의료진의 수술 도구에는 달라붙지 않아 편의성을 극대화했다.이노씰 플러스 DL은 혈액응고 단백질에 의존하는 기존 피브린계 지혈제와 달리 홍합 접착 단백질 분자구조를 모사한 새로운 메커니즘을 기반으로 한다. 항응고제 복용 환자나 혈액응고 저하 환자에게도 효과적이다. 특히 건강보험 급여 상한 기준 개당 23만 9950원(11x5cm)으로, 외산 표준 패치(38만 2395원) 대비 단위면적당 단가가 약 50% 수준에 불과해 의료 현장의 비용 부담을 크게 낮췄다.회사 측은 성모병원 원내 코드 등록 완료에 이어 이번 유럽 특허 획득까지 쾌거가 이어지고 있다며 이를 발판 삼아 연간 10억 달러 규모의 유럽 수술용 지혈제 시장 공략에 총력을 기울이겠다고 밝혔다.