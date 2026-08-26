화장실 女는 800원, 男은 공짜? “남자도 돈 내라” 소송 나왔다 [월드픽]

세줄 요약 오스트리아 빈의 공중화장실 요금이 여성에게만 불리하다는 논란이 커졌다. 일부 여성은 50센트를 내지만 남성은 소변기를 무료로 쓰는 곳이 있어 차별 소송이 제기됐다. 빈시는 청소 비용 차이 때문이라고 반박했고, 잘츠부르크는 남성도 요금을 내게 하기로 했다. 빈 공중화장실 요금, 여성만 부담 논란

남성 소변기 무료 이용, 차별 소송 제기

잘츠부르크, 내년부터 남성도 요금 부과

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공중화장실 상당수가 유료인 유럽에서 여성은 50센트(800원)를 지불하고 일부 남성은 공짜로 화장실을 이용하는 게 차별이라는 소송이 제기돼 눈길을 끌고 있다.25일(현지시간) 오스트리아 일간 슈탄다르트에 따르면 활동가 멜라니 그라디크(27)는 공중화장실 요금 정책이 차별금지법에 어긋난다며 빈 시청을 상대로 손해배상을 청구했다.그는 “모두 50센트를 내거나 아무도 돈을 내지 않아야 한다”며 “사소한 일이지만 일상에서 여성이 어떻게 차별받는지 보여주는 사례”라고 밝혔다.슈탄다르트가 조사한 결과 빈 당국이 관리하는 공중화장실 168곳 중 139곳은 무료, 나머지 29곳은 50센트를 받는다.다만 요금은 칸막이 화장실을 이용하는 경우만 내기 때문에 남성은 유료 화장실 29곳 중 20곳에서도 공짜로 소변기를 쓸 수 있다.이에 진보 진영은 빈의 화장실 요금 정책이 돌봄 부담도 더 많이 지는 여성의 현실을 외면한 차별이라고 주장해 왔다.빈 녹색당 여성정책 대변인 율리아 말레는 “어린아이를 데리고 있으면 종종 서둘러야 할 때가 있는데 항상 50센트를 갖고 있는 것도 아니다”라고 강조했다.그러나 빈 당국은 칸막이 화장실을 청소하는 데 비용이 더 많이 들기 때문에 차등 요금에 문제가 없다고 반박했다.당국은 무료 소변기를 모든 시민이 동등하게 이용할 수 있는 데다 “노상방뇨로 인한 오염을 방지하는 데 기여한다”는 논리도 댔다.앞서 고충처리기관인 오스트리아 연방호민위원회는 이미 지난해 빈의 화장실 요금 정책이 차별이라고 지적한 바 있다.가브리엘라 슈바르츠 위원장은 당시 “남성이 소변기에 항상 정확히 맞히는 것도 아니다”라며 청소 비용이 덜 든다는 주장을 반박했다.요금 논란에 오스트리아 잘츠부르크시는 내년부터 무료 소변기를 없애고 남성에게도 돈을 받기로 했다.