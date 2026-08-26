“네팔 홍수 연락두절 한국인 9명으로 늘어…고립 10명은 안전 확인”

네팔 라수와 지역 홍수로 한국인 9명 연락두절

외교부, 밤 10시 30분 긴급회의 주재

“李대통령, 수색·구조에 총력 지시”

“신속대응팀 내일 현지로 파견”

이미지 확대 26일(현지시간) 네팔에 발생한 홍수로 강가의 집들이 진흙탕 물에 잠긴 모습. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 26일(현지시간) 네팔에 발생한 홍수로 강가의 집들이 진흙탕 물에 잠긴 모습. AFP 연합뉴스

이미지 확대 조현 외교부 장관이 26일 외교부에서 네팔 홍수 우리 국민 실종 관련 재외국민보호대책본부 회의를 주재하고 있다. 2026.8.26. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조현 외교부 장관이 26일 외교부에서 네팔 홍수 우리 국민 실종 관련 재외국민보호대책본부 회의를 주재하고 있다. 2026.8.26. 연합뉴스

이미지 확대 26일(현지시간) 네팔에 발생한 홍수로 강가의 집들이 진흙탕 물에 잠긴 모습. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 26일(현지시간) 네팔에 발생한 홍수로 강가의 집들이 진흙탕 물에 잠긴 모습. AFP 연합뉴스

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세줄 요약 네팔 라수와 지역 홍수로 수력발전소 건설 현장에 있던 한국인 9명이 연락두절됐다. 두산에너빌리티 소속 10명은 현지에서 고립됐으나 안전이 확인됐다. 정부는 대책본부를 설치하고 신속대응팀을 파견해 수색·구조를 지원할 예정이다. 네팔 홍수로 한국인 9명 연락두절 확인

두산에너빌리티 10명 고립, 안전은 확인

정부 대책본부 설치, 신속대응팀 파견

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네팔 홍수와 관련해 연락이 두절된 우리 국민이 총 9명으로 추가 확인됐다.외교부에 따르면 26일(현지시간) 네팔 라수와 지역에서 발생한 홍수로 이 지역에서 수력발전소를 건설 중이던 한국남동발전 및 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 9명이 연락 두절됐다.연락 두절된 한국인은 처음에 8명으로 알려졌다가 이후 주네팔한국대사관이 두산에너빌리티에 현지 채용된 한국인 1명이 추가로 연락 두절 상태인 것을 확인했다.현재 네팔 정부에서 육군과 경찰 등으로 구성된 구조팀을 피해 지역에 파견해 수색·구조 활동을 진행하고 있다.두산에너빌리티 소속 또 다른 한국인 10명은 현지에서 고립됐다.조현 외교부 장관은 이들에 대해 “네팔인 등 외국인 직원들 200여명과 함께 현지에서 대피해 구조를 기다리고 있다. 급파된 우리 영사와 함께 안전한 상황인 것으로 확인했다”고 전했다. 네팔 정부는 이들을 구조하기 위해 헬기를 보냈다.주네팔한국대사관은 사건 인지 직후 네팔 정부 측에 한국인의 연락 두절 사실을 통보하면서 신속하고 적극적인 수색·구조를 요청하는 한편 영사를 현장으로 급파했다.정부는 외교부 장관을 본부장으로 하는 재외국민보호대책본부를 설치했다.조 장관은 이날 오후 10시 30분 서울 외교부 청사에서 대책본부 회의를 주재하면서 “대통령님께서는 이번 상황과 관련해 우리 국민의 생명과 안전을 최우선으로 가용한 모든 수단을 동원해 수색과 구조에 총력을 다하라고 지시했다”고 밝혔다.이에 정부는 임상우 외교부 재외국민보호·영사담당 정부대표를 팀장으로 해 외교부·소방청·경찰청으로 구성되는 정부합동 신속대응팀을 27일 현지에 파견, 한국인 수색·구조를 지원할 것이라고 조 장관은 전했다.네팔 경찰과 관광청에 따르면 이번 홍수로 19명이 숨지고 외국인 291명과 네팔인 93명을 포함한 여행객 384명이 실종됐다. 실종된 외국인 중에는 인도인 105명이 포함됐다.수닐 샤르마 네팔 관광청 대변인은 실종된 외국인 관광객들이 인도, 호주, 네덜란드, 미국, 말레이시아, 영국, 남아프리카공화국 등 여러 국가 출신이라고 설명했다.사고 지역은 수도 카트만두에서 북쪽으로 120㎞가량 떨어진 곳으로 히말라야산맥에 있는 중국 티베트 자치구 국경 지역이다.