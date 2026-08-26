공방 대신 ‘패스’…여야 의원들 축구장서 ‘티키타카’

민주 임오경, 국힘 이상휘·박형수 ‘골’

서삼석, 22대 의원축구연맹 회장 취임

조정식 “이게 국회의 통합과 협치 정신”

이미지 확대 한병도(왼쪽) 더불어민주당 원내대표와 정점식 국민의힘 원내대표이 26일 국회 운동장에서 열린 제22대 국회의원축구연맹 축구대회에서 대화를 나누고 있다. 곽진웅 기자 닫기 이미지 확대 보기 한병도(왼쪽) 더불어민주당 원내대표와 정점식 국민의힘 원내대표이 26일 국회 운동장에서 열린 제22대 국회의원축구연맹 축구대회에서 대화를 나누고 있다. 곽진웅 기자

이미지 확대 26일 국회 운동장에서 열린 제22대 국회의원축구연맹 축구대회에서 조정식 국회의장과 한 팀으로 뭉친 여야 의원들이 환호하고 있다. 국회의장실 제공 닫기 이미지 확대 보기 26일 국회 운동장에서 열린 제22대 국회의원축구연맹 축구대회에서 조정식 국회의장과 한 팀으로 뭉친 여야 의원들이 환호하고 있다. 국회의장실 제공

이미지 확대 여야 국회의원들이 26일 제22대 국회의원축구연맹 회장 취임식 및 여야 국회의원 축구대회​에 참석해 국기에 대한 경례를 하고 있다. 곽진웅 기자 닫기 이미지 확대 보기 여야 국회의원들이 26일 제22대 국회의원축구연맹 회장 취임식 및 여야 국회의원 축구대회​에 참석해 국기에 대한 경례를 하고 있다. 곽진웅 기자

이미지 확대 26일 국회 운동장에서 열린 제22대 국회의원축구연맹 축구대회에서 조정식 국회의장과 한 팀으로 뭉친 여야 의원들이 기념 촬영하고 있다. 국회의장실 제공 닫기 이미지 확대 보기 26일 국회 운동장에서 열린 제22대 국회의원축구연맹 축구대회에서 조정식 국회의장과 한 팀으로 뭉친 여야 의원들이 기념 촬영하고 있다. 국회의장실 제공

이미지 확대 국회 의원축구연맹 의원들이 26일 국회 운동장에서 친선 경기를 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국회 의원축구연맹 의원들이 26일 국회 운동장에서 친선 경기를 하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 국회에서 공방을 이어가던 여야 의원들이 26일 국회운동장 축구대회에서 함께 뛰며 패스를 주고받았다. 조희대 대법원장 탄핵 논란과 부동산·세제 현안으로 대치가 이어지는 가운데, 시축과 득점이 오간 경기에서 협치와 소통의 필요성이 다시 강조됐다. 국회 공방 속 여야 의원들 축구장 집결

친선경기와 회장 취임식 함께 진행

협치·소통 강조하며 티키타카 언급

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국회에서 각종 현안을 두고 공방을 이어가던 여야 국회의원들이 26일 축구공을 두고 패스를 주고받았다. 조희대 대법원장 탄핵 논란, 부동산 정책 및 세제 개편안 등으로 대치가 이어지는 가운데 국회운동장에서는 여야 의원들이 함께 뛰는 친선경기가 열렸다.22대 국회의원축구연맹 축구대회는 이날 국회운동장에서 22대 회장 취임식과 함께 열렸다. 민주당에서는 김영진·한병도·김동아·문금주·천준호·김기표·박용갑·박희승·모경종·이재강·민병덕·전용기 의원 등이 출전했고, 여성 의원으로는 임오경·백승아 의원도 그라운드에 올랐다. 국민의힘에서는 박형수·구자근·이상휘·정동만·박성민·김형동 의원 등이 뛰었다.정점식 국민의힘 원내대표는 경기장을 찾아 선수들을 격려했고, 경기 시작 전 한 원내대표와 대화를 나누는 등 여야 의원들과 인사를 나눴다. 현장을 찾은 조정식 국회의장과 함께 한 원내대표와 정 원내대표는 시축에 나서기도 했다.경기는 의원축구연맹이 출입기자단을 3대 2로 꺾었다. 전반에는 이상휘·박형수 국민의힘 의원이 골을 넣었고, 후반에는 임오경 민주당 의원이 득점했다. 여야 의원들이 한 팀으로 뛴 경기에서 양당 의원들의 득점이 이어진 것이다.조 의장은 축사에서 “본회의장이나 의장실에서 보면 다들 얼굴이 굳어 계신데 오늘은 얼굴이 너무 환하시다”며 “이게 바로 국회의 통합과 협치 정신이 아닌가”라고 했다. 축구에서 패스를 주고받으며 팀워크를 만드는 ‘티키타카’를 언급하며 여야 간 소통과 협치를 당부하기도 했다.서삼석 민주당 의원은 이날 22대 국회의원축구연맹 회장으로 취임했다. 서 의원은 “여야 의원들이 함께 뛰고 땀 흘리며 소통과 협력을 넓혀가는 ‘낭만의 국회’를 만들어 나가겠다”고 했다. 국회의원축구연맹에는 현재 여야 의원 80여명이 참여하고 있다.