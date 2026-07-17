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제헌절 78주년… 고사리손 태극기

제헌절 78주년을 하루 앞둔 16일 전남광주 북구청 직장어린이집에서 아이들이 손도장을 찍어 완성한 태극 문양 앞에서 태극기 퍼포먼스를 하고 있다. 대한민국 헌법 제정 및 공포를 기념해 제정된 제헌절은 2008년 공휴일에서 제외됐으나 관련 법률 개정에 따라 18년 만에 다시 법정 공휴일로 지정됐다.

전남광주 북구 제공