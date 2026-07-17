제헌절 78주년… 고사리손 태극기

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제헌절 78주년… 고사리손 태극기

입력 2026-07-17 00:58
수정 2026-07-17 00:58
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제헌절 78주년… 고사리손 태극기
제헌절 78주년… 고사리손 태극기 제헌절 78주년을 하루 앞둔 16일 전남광주 북구청 직장어린이집에서 아이들이 손도장을 찍어 완성한 태극 문양 앞에서 태극기 퍼포먼스를 하고 있다. 대한민국 헌법 제정 및 공포를 기념해 제정된 제헌절은 2008년 공휴일에서 제외됐으나 관련 법률 개정에 따라 18년 만에 다시 법정 공휴일로 지정됐다.
전남광주 북구 제공


제헌절 78주년을 하루 앞둔 16일 전남광주 북구청 직장어린이집에서 아이들이 손도장을 찍어 완성한 태극 문양 앞에서 태극기 퍼포먼스를 하고 있다. 대한민국 헌법 제정 및 공포를 기념해 제정된 제헌절은 2008년 공휴일에서 제외됐으나 관련 법률 개정에 따라 18년 만에 다시 법정 공휴일로 지정됐다.

전남광주 북구 제공

2026-07-17 10면
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