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[포토] ‘출근길 대란’ 서울 지하철 1호선 일부 구간 단전

입력 2026-07-08 10:03
수정 2026-07-08 10:07
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세줄 요약
  • 창동~신이문 구간 전기 공급 장애 발생
  • 1호선 전 구간 지연·불규칙 운행 확산
  • 용산역 등 승객 몰려 대체교통 혼잡


8일 오전 서울 지하철 1호선 일부 구간에서 단전으로 열차 운행에 차질을 빚으며 ‘출근길 대란’이 벌어졌다.

한국철도공사(코레일)에 따르면 이날 오전 7시 29분쯤 창동역에서 신이문역 하행 구간 내 전기 공급 장애로 1호선 전 구간에서 열차 지연과 불규칙 운행이 이어지고 있다.

코레일은 도봉산역에서 청량리역 구간 하행선 운행을 멈추고 조치 중이나 단전 발생 약 2시간 뒤인 오전 9시 30분쯤에도 복구에 이르지 못했다.

운행 차질이 장시간 이어지면서 주요 역사는 배차 간격이 길어진 열차를 기다리는 승객들이 몰렸다.

특히 용산역에는 이 사태로 일단 다음 역인 남영역까지만 운행한다는 안내 방송이 나오면서 승객이 동시에 내려 승강장 밀집이 나타났다.

용산역 일대에서는 지하철에서 내린 뒤 대체 교통편을 찾으려는 시민들이 버스나 택시를 기다리는 긴 줄이 형성됐다.

이 과정에서 대기 줄이 횡단보도를 넘어 버스전용차로까지 밀려 나오는 상황이 벌어지기도 했다.

코레일 관계자는 “전기 공급 장애 원인은 현재 조사 중”이라며 “운행 정상화를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
온라인뉴스부
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