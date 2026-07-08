“5천원인 줄 알았는데”…복권 내밀자 사장님 화들짝 “손님, 그거 5억이에요”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“5천원인 줄 알았는데”…복권 내밀자 사장님 화들짝 “손님, 그거 5억이에요”

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-07-08 14:03
수정 2026-07-08 14:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 산책 중 산 복권, 5000원으로 착각한 당첨
  • 판매점주 확인 뒤 드러난 1등 5억원 행운
  • 당첨자, 믿기지 않아 며칠간 불면 호소
이미지 확대
스피또1000 제107회차 1등 당첨 복권. 사진=동행복권
스피또1000 제107회차 1등 당첨 복권. 사진=동행복권


평소 재미 삼아 복권을 사던 한 시민이 5000원에 당첨된 줄 알고 교환하려다 1등 5억원의 주인공이 된 사연이 화제를 모으고 있다.

복권수탁사업자 동행복권은 대구 달성군의 한 복권 판매점에서 발매된 스피또1000 107회차에서 1등 당첨자가 배출됐다고 지난 6일 밝혔다.

스피또1000은 복권에 적힌 행운의 숫자와 본인의 숫자 6개 중 하나가 일치하면 당첨금을 받는 즉석복권으로, 1등 당첨금은 5억원이다.

동행복권에 따르면 당첨자 A씨는 평소처럼 운동 삼아 산책을 하던 중 좋은 예감이 들어 즉석복권 5장을 구매했다.

이후 판매점에서 바로 당첨 여부를 확인하던 A씨는 한 장의 복권에서 행운의 숫자와 일치하는 번호를 발견했다.

당시 당첨금 칸의 숫자 ‘5’를 언뜻 본 A씨는 5000원에 당첨된 것으로 생각하고 판매점주에게 복권 교환을 요청했다.

그러나 복권을 건네받아 확인한 판매점주는 깜짝 놀라며 5000원이 아니라 1등 5억원에 당첨된 사실을 A씨에게 확인시켜 줬다.

A씨는 “너무 큰 행운이 찾아와 처음에는 도저히 믿기지 않았다”며 “놀란 마음이 쉽게 가라앉지 않아 며칠 동안 제대로 잠을 이루지 못했다”고 소감을 전했다.
김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 처음에 자신이 당첨됐다고 생각한 금액은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로