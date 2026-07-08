부산 을숙도 ‘국립자연유산원’ 예비타당성 조사 통과

세줄 요약 부산시가 국립자연유산원 건립사업의 예비타당성조사 통과를 밝혔다. 을숙도 일원에 2031년까지 1193억원을 투입해 수장고, 전시동, 연구동을 갖춘 전문시설을 조성한다. 기존 공공시설과 연계해 보전·교육·연구 기능을 묶은 클러스터도 구축할 계획이다. 국립자연유산원 예타 최종 통과

을숙도 일원 2031년까지 1193억원 투입

보전·교육·연구·전시 클러스터 조성

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부산시는 국가유산청의 국립자연유산원 건립사업이 기획예산처 심의를 거쳐 예비타당성조사를 최종 통과했다고 8일 밝혔다.‘자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률’에 근거한 국립자연유산원은 천연기념물과 명승 등 우리나라 자연유산을 전문적으로 조사·연구·보전·전시하는 기관이다.건립 예정지는 낙동강하구 을숙도 일원이다. 올해부터 2031년까지 1193억원의 사업비가 투입돼 5만㎡ 부지에 건물 연면적 2만2969㎡ 규모의 수장고, 전시동, 연구동을 갖춘 자연유산 전문시설로 조성될 예정이다.특히 을숙도에 위치한 낙동강하구에코센터, 부산현대미술관, 국립청소년생태센터 등 기존 공공시설과의 연계를 통해 자연유산 보전과 교육, 연구, 전시 기능이 융합된 자연유산 클러스터를 형성하게 된다.전재수 부산시장은 “국립자연유산원 예비타당성조사 통과는 부산이 자연유산 정책 중심도시로 도약하는 전환점”이라며 “세계적 철새도래지인 낙동강하구 을숙도의 생태적 가치와 국립자연유산원의 전문 기능이 결합해 자연유산 보전과 활용의 새로운 모델을 제시하게 될 것”이라고 전했다.