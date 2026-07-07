수도권 해운기업 부산 이전 봇물…흥아해운도 부산으로

세줄 요약 부산시가 흥아해운의 부산 이전 결정을 밝혔다. 흥아해운은 장금상선그룹 계열 탱커 전문 해운선사로, HMM·SK해운·에이치라인해운에 이어 부산행을 택했다. 부산시는 전재수 시장의 방문과 보조금 지원으로 추가 유치를 추진하고 있다. 흥아해운 부산 이전 결정, 수도권 해운기업 이동 확산

장금상선그룹 계열 탱커선사, 부산 투자 유치 대상

부산시 보조금 지원 등 해운기업 집적 전략 추진

이미지 확대 흥아해운 부산 이전 계획 발표식 닫기 이미지 확대 보기 흥아해운 부산 이전 계획 발표식

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 HMM, SK해운, 에이치라인해운에 이어 7일 흥아해운도 부산 이전을 결정했다고 밝혔다.흥아해운은 대기업집단 순위 32위인 장금상선그룹 계열사이다. 2025년 기준 매출액 1555억원(2026년 공정위원회 공시자료 기준), 근무 인원 340명의 탱커 전문 해운선사다.전재수 부산시장은 지난 6일 서울 중구 장금상선 본사를 방문, 장금상선그룹 정태순 회장을 만나 부산 투자와 이전에 대한 협조를 요청했다.전 시장은 “흥아해운 이전 결정은 해운기업이 행정·사법·기업·금융 기능이 집적하는 해양수도 부산에 투자해야 기업 경쟁력을 높일 수 있다는 사실을 확인시켜 준 것”이라며 “흥아해운이 부산에서 세계적 해운기업으로 성장할 수 있도록 아끼지 않겠다”라고 전했다.한편, 부산시는 입지 및 시설 투자에 대한 보조금 지원 등 다각적인 지원 방안을 마련하는 등 우수 해운기업의 부산 투자를 유도하기 위해 노력하고 있다.