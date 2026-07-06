사회 [포토] ‘사과문 전달’ 배재고 주장 입력 2026-07-06 16:01 수정 2026-07-06 16:01 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/07/06/20260706801002 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 5·18민주화운동 조롱성 응원으로 논란을 빚은 서울 배재고 야구부 학생주장이 6일 광주제일고를 방문해 야구부 주장에게 사과문을 전달하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 서울 배재고 야구부가 논란이 된 이유는? 5·18민주화운동 조롱성 응원 경기 중 부정행위