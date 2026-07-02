홍명보 “손흥민 벤치, 애초 잘못? 누구도 말할 입장 못 돼…억울한 건 없다”

세줄 요약 홍명보 전 축구대표팀 감독은 남아프리카공화국전에서 손흥민을 벤치에 둔 결정에 대해 코치진과 경기 모델을 기준으로 논의해 내린 판단이라며, 처음부터 옳고 그름을 말할 수는 없다고 했다. 그는 결과 책임은 감독에게 있지만 억울함은 없고, 준비한 과정에 비해 성과가 아쉬웠다고 밝혔다. 손흥민 벤치 결정, 코치진 회의로 판단

남아공전 패배로 조별리그 탈락 확정

결과 책임은 감독 몫, 억울함은 부인

이미지 확대 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 일정을 마치고 귀국한 홍명보 축구대표팀 감독과 손흥민. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 일정을 마치고 귀국한 홍명보 축구대표팀 감독과 손흥민. 뉴스1

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락으로 사퇴한 홍명보 축구대표팀 전 감독이 남아프리카공화국전에서 손흥민을 선발 명단에서 제외한 결정과 관련해 “처음부터 잘됐는지 잘못됐는지 누구도 말할 수 없다”며 당시 선수 기용은 ‘경기 모델’에 따라 코치진과 논의를 거쳐 결정한 것이라고 밝혔다.2일 채널A에 따르면 홍 전 감독은 귀국 다음 날인 1일 취재진과 만나 선수 기용 논란에 대해 “우리가 해야 하는 경기 모델은 명확하다”며 “제 생각뿐 아니라 코치진 전체가 함께 회의를 거쳐 결정한 것”이라고 말했다.한국은 남아프리카공화국과 조별리그 최종전에서 비기기만 해도 16강에 오를 수 있었지만 0-1로 패하며 조별리그 탈락이 확정됐다.당시 주장 손흥민과 이재성을 선발 명단에서 제외한 것을 두고 거센 비판이 쏟아졌다. 손흥민은 후반 시작과 함께 교체 투입됐지만 이렇다 할 활약을 펼치지 못했고, 이재성은 끝내 출전하지 않았다.홍 전 감독은 “선수를 내보낸 이상 결과에 대한 책임은 감독이 지는 것이 맞다”면서도 “처음부터 그 선택이 잘됐는지 잘못됐는지 어느 누구도 말할 수 있는 입장은 아니다”라고 말했다.이어 “체코전에서 손흥민 대신 투입된 오현규가 결승골을 넣을 것이라고 누구도 예상하지 못했고, 이후 같은 선택을 했을 때는 또 원하는 결과가 나오지 않았다”며 “감독은 경기장 안에서 준비한 것을 구현해야 한다. 그게 잘되면 좋은 감독이지만 그렇지 않으면 그렇지 않은 감독이 되는 것”이라고 했다.자신을 향한 비판에 대해서는 “억울한 건 없다. 감독인 제가 책임지는 게 맞다”며 “준비한 과정에 비해 좋은 결과를 얻지 못한 부분은 아쉽다”고 밝혔다.사퇴 기자회견과 귀국 당시 취재진 질문을 받지 않은 이유에 대해서는 “말을 아낀 것이 아니라 할 이야기는 이미 다 했다”며 “현지 취재진에 대한 예우 차원에서 현장에서 사퇴 의사를 밝혔고, 질의응답을 하지 않는 것도 사전에 협의된 사항이었다”고 설명했다.또 “밤새 고민하며 입장문을 직접 작성했다”며 “국민께서 저에게 무엇을 궁금해하시겠느냐”고 말했다.‘조별리그 1~3차전 동안 전술과 선수 기용 변화가 부족했다’는 지적에는 “여러 가지 시각이 있을 수 있다”며 말을 아꼈다.채널A는 홍 전 감독과의 인터뷰가 약 4분간 진행됐다고 전했다.