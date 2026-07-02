국정과제라더니…통합돌봄 100일, 국민 42.9% “시행 몰랐다”

살던 곳에서 의료·요양·돌봄 받는 제도

전남·광주는 1위, 울산·경기·인천은 하위권

지자체 성과 따라 예산 차등 지급 추진

이미지 확대 서울 중랑구에서 재택의료센터 의료진이 어르신 자택을 찾아 통합돌봄 핵심 서비스인 방문진료를 하는 모습.

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이미지 확대 지역사회 통합돌봄 제도 시행 인지도 2026년 6월 15~19일 만 18~79세 일반국민 2000명, 만 40~79세 중장년층 500명 대상 온라인 조사. 보건복지부·국민건강보험공단 공동 조사기획. 조사 수행 ‘엠브레인리서치’ 닫기 이미지 확대 보기 지역사회 통합돌봄 제도 시행 인지도 2026년 6월 15~19일 만 18~79세 일반국민 2000명, 만 40~79세 중장년층 500명 대상 온라인 조사. 보건복지부·국민건강보험공단 공동 조사기획. 조사 수행 ‘엠브레인리서치’

이미지 확대 노인 인구 1만 명 당 신청 현황 보건복지부 제공 닫기 이미지 확대 보기 노인 인구 1만 명 당 신청 현황 보건복지부 제공

이미지 확대 현재 가족 돌봄에 대한 인식(중장년층 대상) 2026년 6월 15~19일 만 18~79세 일반국민 2000명, 만 40~79세 중장년층 500명 대상 온라인 조사. 보건복지부·국민건강보험공단 공동 조사기획. 조사 수행 ‘엠브레인리서치’ 닫기 이미지 확대 보기 현재 가족 돌봄에 대한 인식(중장년층 대상) 2026년 6월 15~19일 만 18~79세 일반국민 2000명, 만 40~79세 중장년층 500명 대상 온라인 조사. 보건복지부·국민건강보험공단 공동 조사기획. 조사 수행 ‘엠브레인리서치’

세줄 요약 정부 국정과제인 지역사회 통합돌봄이 시행 100일을 맞았으나, 국민 42.9%는 제도 시행 사실을 몰랐다. 신청자 4만6215명 중 3만7304명이 서비스를 연계받았고, 전남·광주는 1위, 울산·경기·인천은 하위권이었다. 통합돌봄 시행 100일, 국민 인지도 저조

전남·광주 신청률 1위, 울산·경기·인천 하위권

홍보 부족·지역 격차 해소 과제 부각

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정부가 국정과제로 내세운 지역사회 통합돌봄 제도가 시행 100일을 맞았지만 국민 10명 중 4명 이상은 시행 사실조차 알지 못한 것으로 나타났다. 전남광주통합특별시는 적극적인 대상자 발굴로 신청률 1위에 오른 반면 울산·경기·인천 등은 하위권에 머물러 시행 초기부터 지역별 돌봄 서비스 격차가 뚜렷하게 드러났다.보건복지부는 2일 ‘돌봄통합지원법’ 시행 100일을 맞아 지역사회 통합돌봄 운영 실적과 국민 인식조사 결과를 공개했다. 통합돌봄은 돌봄이 필요한 노인과 장애인이 병원이나 시설이 아닌 살던 곳에서 계속 생활할 수 있도록 보건의료·건강관리·장기요양·일상생활돌봄·주거복지 등을 연계하는 제도다. 지난 3월 27일 본사업이 시작됐고 오는 4일 시행 100일을 맞는다.복지부에 따르면 지난달 26일 기준 전국 229개 기초자치단체에서 4만 6215명이 통합돌봄을 신청했고, 이 가운데 3만 7304명이 실제 서비스를 연계받았다. 1인당 평균 3.3건의 서비스를 받은 셈이다. 서비스는 가사지원·이동지원 등 일상생활돌봄이 43.1%로 가장 많았다. 이어 건강관리예방 19.7%, 장기요양 12.8%, 주거복지 10.1%, 보건의료 9.1% 순이었다.문제는 낮은 인지도다. 복지부가 지난달 15∼19일 18~79세 일반 국민 2000명을 대상으로 실시한 조사에서 42.9%가 통합돌봄 제도가 시행되고 있다는 사실을 알지 못한다고 답했다. 직접 이용 대상에 가까운 중장년층(40~79세)에서도 ‘들어본 적 없고 전혀 모른다’는 응답이 38.0%였다. 시행 100일이 되도록 국민 절반 가까이는 시행 사실을 모른 셈이다.반면 제도 수요는 높았다. 통합돌봄이 안착하면 가족돌봄 부담 완화에 도움이 될 것이라는 응답은 94.7%, 본인이 돌봄이 필요한 경우 이용할 의향이 있다는 응답은 93.8%에 달했다. 이번 조사에서 중장년층의 25.2%는 가족 중 돌봄이 필요한 사람이 있다고 답했다. 제도 필요성에는 공감하지만 실제 이용으로 이어질 만큼의 안내와 홍보는 부족했다는 의미다.지역별 격차도 뚜렷했다. 65세 이상 노인인구 1만 명당 신청자 수는 전남·광주가 93.3명으로 가장 많았다. 제주 65.9명, 대전 53.4명, 전북 52.0명이 뒤를 이었다. 반면 울산은 21.0명으로 가장 낮았다. 경기(25.2명), 인천(25.5명)도 하위권에 머물렀다. 1위 전남광주와 최하위 울산의 신청률은 4배 이상 차이 났다.지역별 성적은 지자체의 준비 수준과 대상자 발굴 노력에 따라 갈렸다. 전남·광주는 읍면동 담당자가 75세 이상 장기요양 재가급여 수급자 등 돌봄이 필요한 대상자 가정을 의무적으로 방문해 통합돌봄 신청을 지원하고 있다.반대로 신청률이 낮은 지역은 의료·돌봄 자원 부족, 예산 부족, 초기 준비 미흡 등으로 현장 적응이 더뎠던 것으로 보인다. 정혜은 통합돌봄정책과장은 “시범사업 등을 통해 사전에 학습이 돼 있던 지역은 본사업 안착이 쉬운 반면, 시범사업을 하지 않았던 지역은 시간이 걸리는 측면이 있다”고 설명했다.여기에 6월 지방선거 일정이 겹치면서 지자체 행정 집중도가 떨어졌을 가능성도 있다. 통합돌봄은 중앙정부가 제도를 설계하더라도 신청 접수와 방문조사, 서비스 연계는 기초지자체가 맡는다. 결국 지방정부의 의지가 성과를 좌우할 수밖에 없다.복지부는 지역 격차를 줄이기 위해 성과기반 예산 지원체계를 도입하기로 했다. 전담조직과 인력 확보, 사업 운영 실적뿐 아니라 이용자 만족도, 재가생활 유지기간, 요양병원 입원율 변화 등을 평가해 예산을 차등 지원한다. 단체장의 관심과 노력도 중점적으로 살펴볼 계획이다.서비스 확충도 과제다. 국민들은 현재 서비스 외에 추가되길 원하는 서비스로 방문재활, 이동 및 병원 동행 서비스, 임종케어 등을 꼽았다. 복지부는 방문재활, 방문영양, 간호통합센터, 재가임종 등 신규 서비스 모델을 개발해 제도화를 추진할 방침이다.