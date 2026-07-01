[포토] 배재고 정문 앞 ‘근조 화환’

세줄 요약 배재고 야구부 학생 선수들이 경기 중 ‘스타벅스 응원 구호’를 외쳐 논란이 커진 뒤 광주제일고를 찾아 사과하려 했지만, 광주일고가 아직 사과를 받을 마음의 준비가 되지 않았다며 방문을 거부했다. 교육청은 향후 일정을 조율하겠다고 밝혔다. 배재고 야구부, 응원 구호 논란 뒤 사과 시도

광주일고, 심리적 준비 부족 이유로 방문 거부

교육청, 향후 일정 조율하며 사태 수습 나서

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‘스타벅스 응원 구호’ 논란을 일으킨 배재고 학생 선수들이 광주제일고(광주일고)를 찾아가 사과하고 싶다는 뜻을 밝혔지만, 광주일고 측이 사과받을 준비가 되지 않았다며 거부했다.서울시교육청은 1일 “배재고 교직원과 야구부 소속 학생·학부모가 광주일고를 직접 방문해 진심 어린 사과의 뜻을 전하고자 하는 의사를 광주제일고 측에 전달했다”고 밝혔다.그러나 광주일고 측이 “현재 우리 학생들은 사과를 받아들일 만한 마음의 준비가 되지 않은 상태이므로, 오늘 방문은 재고해 달라”고 요청하면서 만남은 일단 불발됐다.서울시교육청은 “광주일고 학생들의 심리적 안정을 최우선으로 존중한다. 학교와 협의해 향후 방문 일정을 조율해 나가겠다”고 밝혔다.이어 “배재고는 언제든 직접 방문해 사죄할 의사가 분명하나, 현재로서는 구체적인 방문 시점이 정해지지 않은 상황”이라고 설명했다.배재고 야구부 일부 학생 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주제일고와의 경기 중 상대 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라는 구호를 외쳤다. 이 중 한 학생은 “탱크 데이”라고 크게 소리치기도 했다.최근 스타벅스 코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 맞춰 텀블러 할인 이벤트를 하며 ‘5·18 탱크데이’, ‘책상에 탁’이라고 홍보해 국민적 공분을 샀던 일을 연상시키는 대목이다.배재고 학생 선수들은 학교 자체 조사에서 부원 한명이 기존 응원 구호에 ‘스타벅스’를 넣어 개사한 구호를 외치자 나머지가 우발적으로 따라 부르게 됐다고 주장한 것으로 전해졌다.배재고가 사회관계망서비스(SNS)에 사과문을 게시하고 서울시교육청 차원에서도 조사에 착수했지만, 논란은 일파만파 커지는 모습이다.5·18 3단체(유족회·부상자회·공로자회)와 5·18 기념재단이 일제히 비판 성명을 낸 데 이어 교원단체들도 역사 왜곡과 ‘극우 놀이 문화’에 대한 범정부적 대책을 마련하라고 촉구했다.이규연 광주일고 교장은 대한야구소프트볼협회(KBSA)에 항의 서한을 전했고, 해당 사안은 스포츠공정위원회에 회부됐다.배재고 야구부에는 프로 지명을 노리는 선수도 포함돼 이번 사안이 이들의 진로에 영향을 미칠 수 있다는 예상도 나온다.