‘스벅 가야지’ 배재고, 전국대회 6개월 출전정지…감독·선수 징계는 추가 논의

세줄 요약 배재고가 광주일고를 상대로 한 지역 비하성 응원으로 KBSA로부터 전국대회 6개월 출전 정지 징계를 받았다. 현재 청룡기 대회는 자동 탈락 처리되고, 감독과 선수 징계는 별도 조사 뒤 다시 심의하기로 했다. 광주일고 향한 지역 비하 응원 논란 발생

배재고, KBSA 전국대회 6개월 출전 정지

감독·선수 징계는 추가 조사 뒤 재심의

이미지 확대 29일 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주제일고의 경기에서 배재고 선수들이 덕아웃에서 응원을 펼치고 있다. 유튜브 채널 ‘강릉 야구 TV’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 29일 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주제일고의 경기에서 배재고 선수들이 덕아웃에서 응원을 펼치고 있다. 유튜브 채널 ‘강릉 야구 TV’ 캡처

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고교야구대회에서 광주제일고를 상대로 ‘스타벅스 가야지’ 등 지역 비하성 응원을 한 배재고등학교가 전국대회 6개월 출전 정지 중징계를 받았다.대한야구소프트볼협회(KBSA) 스포츠공정위원회는 1일 회의를 소집해 서울 배재고 관련 안건 회의 결과를 발표했다. 공정위는 “배재고는 팀 전체가 KBSA 주관 전국 대회 6개월 출전 정지 징계를 받는다. 내일(2일)부터 적용된다”고 발표했다.공정위는 징계 이유에 대해 “관련 사실 관계를 확인하고 관련자들의 진술을 바탕으로 종합적으로 심의한 결과, 이번 사안을 스포츠 정신에 반하고 경기장 질서를 문란하게 한 사안으로 판단했다”고 설명했다.지도자 및 선수에 대한 징계는 별도로 논의된다.공정위는 “팀에 대한 징계와는 별도로 지도자 및 선수에 대한 징계는 심사숙고가 필요하다고 판단해 출전 제한 기간 중 면밀한 조사를 진행해 대상자를 특정하여 해당 기간 내 스포츠공정위원회를 다시 개최하여 심의하기로 결정했다”고 밝혔다.아울러 이번 사안의 심각성을 엄중하게 받아들여 공정위의 징계와 별도로 경기장 내 부적절한 응원 문화 근절과 재발 방지를 위한 후속 조치 및 제도 개선도 추진한다.우선 이날 이후 개최되는 모든 대회부터 경기 시작 전 감독이 부적절한 응원 행위 금지에 대해 사전 안내를 하도록 의무화하기로 했다.또 향후 비슷한 사례가 발생한 경우 보다 엄정하게 대응할 수 있도록 대회 운영 규정에 ‘개인 또는 단체에 중대한 사회적, 경제적 폐해를 초래한 경우’를 가중 처벌 기준을 신설하는 등 관련 규정을 정비할 계획이다.이어 일회성 조치에 그치지 않고 지도자와 학생 선수의 올바른 역사 인식과 사회적 감수성 함양을 위한 교육 프로그램을 마련하기 위해 교육부, 문화체육관광부 등 관계 기관과 협의해 나갈 예정이다.공정위의 징계 결정에 따라 2일 순천효천고와 2차전을 앞둔 배재고는 현재 참가 중인 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회는 자동 탈락 처리된다. 6개월 출전 정지에 따라 올해 12월까지 열리는 모든 전국 대회 경기 출전도 불가능하다.앞서 지난달 29일 서울 양천구 목동구장에서 열린 경기에서 배재고 선수들은 광주제일고(광주일고)를 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라는 응원가를 불렀다. 일부 선수는 “탱크데이!”라고 외치기도 했다.이러한 응원가 개사는 지난달 스타벅스 코리아의 이른바 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란을 연상케 하는 조롱성 구호로 해석된다. 당시 스타벅스는 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁’ 등의 문구를 활용한 마케팅을 진행해 5·18 민주화운동과 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화했다는 비판을 받은 바 있다.광주일고의 출신 지역이 5·18 민주화운동 당시 수많은 시민이 희생당한 광주라는 점에서 해당 응원가는 단순한 상대 팀 조롱을 넘어선 혐오 행위에 가깝다는 지적이 나왔다.이날 공정위원 7명 중 5명이 참석해 4명이 심의 의결에 참여했으며, 광주일고와 배재고 감독, 당시 경기의 심판이 나와 상황을 진술했다.