한국사 강사 최태성, 배재고 논란에 “대한민국 교육, 어디로 가나” 참담 심경

세줄 요약 최태성이 배재고 야구팀의 ‘스벅 응원가’ 논란을 두고 참담한 심경을 밝혔다. 그는 배재학당의 섬김 정신을 언급하며, 기성세대가 대한민국 교육의 방향을 다시 생각해야 한다고 했다. 협회는 배재고에 6개월 출전 정지를 내렸다. 최태성, 배재고 응원가 논란에 참담한 심경 표명

배재학당 섬김 정신 언급, 교육 방향성 성찰 촉구

야구소프트볼협회, 배재고 6개월 출전 정지 징계

이미지 확대 한국사 스타강사 최태성씨가 최근 스벅 응원가로 논란을 빚은 배재고 사건에 대해 참담한 심경을 전했다. 연합뉴스, 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 한국사 스타강사 최태성씨가 최근 스벅 응원가로 논란을 빚은 배재고 사건에 대해 참담한 심경을 전했다. 연합뉴스, 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국사 스타강사 최태성이 배재고 야구팀의 ‘스벅 응원가’ 논란에 대해 참담한 심경을 밝혔다.1일 최태성은 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 배재고의 전신인 배재학당 전경 사진 등을 올렸다. 사진은 총 3장으로 배재학당의 교훈이 적힌 돌판, 학당 전경, 배재학당을 설립한 미국 선교사 헨리 아펜젤러의 사진이다. 배재학당 교훈에는 ‘크고자 하거든 남을 섬기라’라고 적혀 있었다.그는 “우리나라 근대 학문의 서문을 연 아펜젤러의 배재학당. 이 학교가 내세운 것은 섬김이었다”고 적었다.이어 “요즘 벌어지는 모습 보며 저를 포함한 우리 기성세대는 과연 대한민국 교육이 어디로 가고 있는지 절실히 생각해 봐야하지 않을까”라며 “제 자신이 너무 부끄럽다”고 덧붙였다.앞서 지난달 29일 서울 양천구 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 배재고 선수들은 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라는 응원가를 불렀다. 일부 선수는 “탱크데이!”라고 외치기도 했다. 이러한 응원가는 지난달 스타벅스 코리아의 이른바 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 사건을 연상케 하는 조롱성 구호로 해석돼 논란이 일었다. 당시 스타벅스는 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁’ 등의 문구를 활용한 마케팅을 진행해 5·18 민주화운동과 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화했다는 비판을 받은 바 있다.논란이 커지자 대한야구소프트볼협회는 1일 긴급 스포츠공정위원회를 열고 심의에 착수, 배재고 야구부에 대해 6개월 대회 출전 정지 징계를 내렸다. 지도자 및 선수에 대한 징계는 별도로 논의된다.