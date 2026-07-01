아산 폐모텔서 2명 숨진 채 발견…여성 1명 병원 이송

세줄 요약 충남 아산의 폐모텔에서 남녀 3명이 쓰러진 채 발견됐다. 청소년들이 공포 체험 장소 정보를 듣고 찾았다가 신고했고, 출동한 경찰은 30대·40대 남성 2명의 사망을 확인했다. 20대 여성 1명은 호흡이 있어 병원으로 옮겨졌고, 현장에서는 유서도 발견돼 경찰이 경위를 조사 중이다. 아산 폐모텔서 남녀 3명 쓰러진 채 발견

남성 2명 사망, 여성 1명 병원 이송

현장 유서 발견, 경찰 경위 조사

이미지 확대 폴리스라인 설치된 충남 아산시 폐모텔 입구. 독자 제공 닫기 이미지 확대 보기 폴리스라인 설치된 충남 아산시 폐모텔 입구. 독자 제공

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1일 오후 1시 43분쯤 충남 아산시 폐모텔에서 남녀 3명이 쓰러져 있는 것을 청소년들이 발견해 경찰에 신고했다.신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 30대·40대 남성 2명이 숨진 것을 확인했다.함께 발견된 20대 여성 1명은 호흡이 있어 119구조대에 의해 인근 병원으로 이송됐다.이날 청소년들은 공포 체험 장소로 올라온 폐모텔 관련 정보를 듣고 이곳을 방문했다가 이들을 발견한 것으로 알려졌다.경찰은 현장에서 유서가 발견된 점 등을 토대로 현장 감식을 통해 자세한 경위를 조사하고 있다.