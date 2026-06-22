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신용한 충북지사 당선인 방만한 재정 바로 잡는다...정상화위원회 가동

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-06-22 14:49
수정 2026-06-22 15:03
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세줄 요약
  • 재정정상화위원회 가동 발표
  • 방만한 예산 집행 문제 지적
  • 지방채 확대와 채무 급증 우려
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신용한 충북지사 당선인.
신용한 충북지사 당선인.


신용한 충북지사 당선인이 ‘재정정상화위원회’를 가동한다.

방만한 재정 운영으로 도의 곳간 상황이 생각보다 심각하다는 판단에서다.

허창원 도지사 인수위원회 대변인은 22일 기자들과 만나 “인수위를 통해 도정 재정을 점검해 보니 상황이 알려진 것보다 더 좋지 않다”면서 “당선인이 취임하면 재정 전문가를 주축으로 재정정상화위원회와 산하 재정전략운영단 TF(태스크포스)를 구성할 예정”이라고 밝혔다.

위원회와 TF팀은 현 재정 상황을 점검하고, 부실 요소를 제거하는 역할을 한다.

신 당선인 측은 사업성 예산의 부적절한 집행과 적절하지 않은 도비 투입 등을 원인으로 보고 있다.

앞서 충북도는 부족한 재정 조달을 위해 2024년부터 올해까지 3년간 4360억원에 이르는 지방채를 끌어다 썼다.

이로 인해 충북도 누적 채무는 지난해 말 기준 1조 2000억원까지 쌓였고, 계속 늘어나 올해는 1조 3000억원대에 달할 것으로 예상된다.

허 대변인은 “상황이 심각해 안정화위원회 대신 정상화위원회로 이름을 정했다”며 “실질 운영 기간은 재정 정상화 때까지 상당 기간 이어질 것 같다”고 설명했다.
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