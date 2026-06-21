부산 정관신도시 교통불편 해소 ‘정관선’ 기본계획 착수

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 ‘도시철도 정관선 건설사업 타당성평가 및 기본계획 수립용역’을 공고했다고 21일 밝혔다.정관선은 기장군 월평리에서 정관신도시를 거쳐 동해선 좌천역까지 12.8㎞를 연결하는 노면전차(트램) 노선이다. 정거장 13곳과 차량기지 1곳이 들어선다.정관선이 개통하면 인구가 8만명에 달하지만 도시철도망과 연결되지 않아 교통 불편 지역으로 꼽혔던 정관신도시 등 기장군의 교통 불편이 해소될 것으로 기대된다. 이 노선은 또 부산~양산~울산 광역철도, 동해선과도 연결돼 부산·울산·양산 광역 경제권을 형성하는 데도 이바지할 것으로 예상된다.이번 용역에서는 개통 이후 40년을 기준으로 한 수요 예측과 비용·편익 분석을 실시한다. 도시철도법에 따른 법정 기본계획도 함께 마련한다. 용역 기간은 착수일로부터 18개월이다.기본계획 수립 절차에 들어가면서 정관선 건설이 구상 단계를 넘어 실행을 위한 본궤도에 오른 것으로 평가된다. 이 사업은 2017년 부산시의 도시철도망 구축계획에 반영됐지만, 이듬해 경제성이 부족하다는 이유로 예비타당성 조사 대상 선정에서 탈락했다.하지만 시는 2022년 사업계획을 수정해 예타 대상 선정에 재도전했다. 지난해 2월 마침내 예타를 통과하면서 건설 사업비의 일부를 국비로 확보할 수 있는 길을 열었다. 예타를 통과하면 도시철도법에 따라 사업비의 60%를 국비로 지원받을 수 있다.정관선 건설 사업의 총사업비는 4794억원으로 추산되며 국비 2276억원이 투입된다. 나머지는 부산시와 기장군이 각 1518억원, 1000억원 분담한다. 시는 기본계획 수립 과정에서 설명회, 공청회 등을 열어 주민 의견을 반영할 방침이다.