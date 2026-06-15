법무부·서강대, 국내 최초 ‘난민 학생 고등교육 지원’ 맞손

세줄 요약 서강대와 법무부가 국내 최초로 난민 배경 학생 고등교육 지원 협약을 맺었다. 체류자격 행정지원, 교육 기회 확대, 장학금·학비 감면, 상담·적응 프로그램, 한국어 교육, 공동 연구를 함께 추진한다. 서강대는 프란치스코 장학금을 신설해 등록금 전액을 지원한다. 법무부·서강대, 난민 배경 학생 지원 협약 체결

체류자격·장학금·한국어 교육 등 종합 지원 추진

프란치스코 장학금 신설, 등록금 전액 지원

이미지 확대 왼쪽부터 서강대 심종혁 총장, 법무부 정성호 장관. 서강대학교 제공 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 서강대 심종혁 총장, 법무부 정성호 장관. 서강대학교 제공

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서강대학교가 법무부와 손을 잡고 국내 최초로 난민 배경 학생들을 위한 체계적인 고등교육 지원에 나선다.서강대는 15일 본관 총장 접견실에서 법무부와 ‘난민 배경 학생 고등교육 지원 협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 우리 사회 내 난민 배경 학생들이 안정적인 학업 환경에서 공부할 수 있도록 관·학이 공동 지원 체계를 구축하기 위해 마련됐다.양 기관은 이번 협약을 계기로 ▲난민 배경 학생의 체류자격 행정지원 ▲교육 기회 확대 ▲장학금 및 학비 감면 제도 운영 협력 ▲상담·적응 프로그램 및 한국어 교육 지원 ▲공동 세미나·연구 및 정책교류 등 폭넓은 분야에서 협력해 나가기로 했다.특히 서강대는 자체 ‘프란치스코 장학금’을 신설해 실질적인 지원을 펼친다. 국내 거주 중인 난민 인정자 및 인도적 체류허가를 받은 학생을 매년 2명씩 선발해, 학부 과정 4년(8학기) 동안의 등록금 전액을 지원할 방침이다.정성호 장관은 “과거 국제사회로부터 받았던 도움을 다시 되돌려 준다는 점에서 매우 뜻깊은 실천”이라며 “관계기관과 협력해 이번 협약이 내실 있게 운영되도록 하겠다”고 말했다. 심종혁 총장은 “대학은 인간의 가능성과 존엄을 지켜주는 공동체여야 한다”라며 “이번 협약이 우리 사회가 더욱 포용적인 공동체로 나아가는 출발점이 되기를 기대한다”고 전했다.