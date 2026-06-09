[포토] 이한열 열사 39주기 추모식

세줄 요약
- 이한열 열사 39주기 추모식, 연세대서 거행
- 민주주의 회복의 상징으로 고인 희생 재조명
- 민주유공자법 제정과 공식 인정 촉구 확산
1987년 군사정권에 항거하는 시위 도중 경찰이 쏜 최루탄에 맞아 숨진 고(故) 이한열 열사의 39주기 추모식이 9일 모교인 연세대 신촌캠퍼스 이한열동산에서 열렸다.
이날 추모식에 참석한 우상호 강원도지사 당선인은 “박종철 열사가 숨졌을 때 두려움을 가졌지만, 이 열사의 피격으로 더는 물러설 곳이 없다는 걸 깨닫게 됐다”며 “오늘은 이 사람으로 인해 두려움을 이겨낸 그때의 우리가 어떤 사람이었고, 그것이 민주주의 회복에 어떤 역할을 했는지를 되새기는 자리”라고 말했다.
윤동섭 연세대 총장은 “그의 삶과 희생은 한 개인의 아픔에 머무르지 않고 민주주의 생명의 씨앗이 됐다”면서 “이한열의 뜻이 캠퍼스 안에 머무르지 않고 학생들의 삶과 우리 사회의 미래 속에 이어질 수 있게 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
이승찬 학생추모 기획단장도 “그는 불의에 침묵하지 않았고 더 나은 세상을 향한 믿음을 삶으로 증명했다”며 “당신이 꿈꾸던 민주주의의 길을 오늘의 우리가 이어가겠다”고 포부를 밝혔다.
유가족 대표로 참석한 이 열사의 누나 이숙례씨는 “무심코 작은 돌멩이라도 한 맺힌 가족에게는 바위의 무게만큼 다가오니 생채기 내지 말아달라 부탁이라도 하고 싶다”며 눈시울을 붉혔다. 이는 근래 일각에서 민주화운동 유공자들에 대한 명예훼손 논란이 있었던 것을 언급한 것으로 해석된다.
추모식에서는 민주유공자예우관련법(민주유공자법) 제정을 촉구하는 목소리도 나왔다.
노성철 민주동문회 회장은 “이한열이 아직도 국가로부터 민주유공자로 인정받고 있지 않다는 사실을 말씀드리면 많이들 놀라신다”면서 “조속한 시일 내 국회 본회의를 통과해 이한열이 민주유공자로 인정받기를 바란다”고 강조했다.
장남수 전국민족민주유가족협의회 의장도 “내년에는 ‘국가유공자 이한열 열사’이길 바란다”고 말했다.
민주유공자법은 4·19와 5·18 외에 다른 민주화 운동 과정에서 희생되는 등 피해를 본 이들도 유공자로 지정해 본인과 가족에게 혜택을 주는 내용이다.
2024년 5월 국회 본회의에서 더불어민주당 단독으로 의결됐으나, 윤석열 전 대통령이 재의요구권(거부권)을 행사했다.
권오을 국가보훈부 장관은 지난달 29일 기자간담회에서 ‘민주유공자법’에 대해 “이분들이 대한민국 민주화, 6·10 항쟁의 기폭제가 됐다”며 “하반기 국회가 구성되면 가장 우선순위로 처리하려고 한다”고 강조했다.
연대생이었던 이한열 열사는 1987년 군사정권에 항거하는 시위 도중 경찰이 쏜 최루탄에 맞아 숨졌다.
이날 추모사를 한 우상호 당선인은 당시 연세대 총학생회장이었고 이 열사 장례 때 민주국민장 집행위원장을 맡았었다.
윤영희 서울시의원, ‘친절한홍한의원 재택의료센터’ 의료진 12명에 의장표창 수여
서울시의회 윤영희 의원(국민의힘, 비례)이 한의약적 보건의료를 통한 민생 행보에 적극 나서고 있다. 윤 의원은 지난달 22일 난임 가정에 한의약적 보건의료 선택권을 제도적으로 보장하고 지원 근거를 명확히 하기 위한 ‘서울시 한의약 육성을 위한 조례 일부개정조례안’을 대표발의했다. 이어 지난 8일에는 서울시의회 본회의장에서 지역사회 보건의료 공백 해소에 기여한 ‘친절한홍한의원 재택의료센터’ 소속 전문가 12명에게 서울시의회 의장 표창을 수여하며 한의약 의료진의 노고를 격려했다. 이번 표창은 거동이 불편한 환자들의 가정을 직접 방문하며 수준 높은 의료 서비스를 제공하고, 지역사회 방문진료 체계 정착을 위해 묵묵히 헌신해 온 센터 소속 한의사, 간호사, 사회복지사 등 12명의 공로를 격려하기 위해 마련됐다. 표창 수여식에서 윤 의원은 “의료 소외 상황에 놓인 환자들을 직접 찾아가 진료하는 재택의료센터는 우리 사회에 반드시 필요한 의료 안전망”이라며 “모범 의료기관 의료진 여러분의 헌신과 노고에 깊이 감사드린다. 앞으로 현장 전문가들이 안정적으로 진료에 집중할 수 있도록 정책적 지원이 강화되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 친절한홍한의원 재택의료센터 홍석민 원
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이한열기념사업회는 이날 오후 7시 같은 장소에서 ‘추모의 밤’ 행사를 이어간다.
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