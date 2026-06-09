울산시, ‘반구천 암각화’ 세계적 문화 브랜드 육성… 디자인 개발 착수

세줄 요약 울산시가 유네스코 세계유산인 반구천의 암각화를 세계적 문화 브랜드로 키우기 위한 디자인 개발 사업에 착수했다. 3억원을 투입해 심벌마크와 기본·응용 디자인, 홍보 전략, 시범사업, 신규 콘텐츠를 마련하고, 역사·문화적 가치를 현대적으로 재해석해 국내외에 알릴 계획이다. 반구천 암각화 세계적 브랜드화 추진

3억원 투입해 디자인·홍보 전략 개발

관광 활성화와 지역경제 효과 기대

이미지 확대 울산 울주군 대곡리 반구대 암각화 전경. 닫기 이미지 확대 보기 울산 울주군 대곡리 반구대 암각화 전경.

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울산시가 유네스코 세계유산인 ‘반구천의 암각화’를 세계적인 글로벌 문화 브랜드로 육성하기 위한 전략 수립에 나선다.시는 9일 울산디자인주도제조혁신센터에서 ‘반구천의 암각화 브랜드 디자인 개발 사업’ 착수보고회를 개최하고 본격적인 사업 추진 방향을 논의한다고 밝혔다.이번 보고회는 반구천의 암각화가 지닌 독보적인 역사적·문화적 가치를 체계적으로 정립하고, 이를 현대적인 감각으로 재해석해 국내외에 효과적으로 알리기 위한 자리다.이날 보고회에는 시 관계자를 비롯해 한국디자인진흥원, 자문위원, 용역 수행사 관계자 등 10여명이 참석한다. 이들은 사업의 추진 배경을 공유하고, 브랜드 개발의 핵심 방향성과 디자인 주제, 향후 세부 추진 계획 등을 심도 있게 논의할 예정이다.시는 이번 사업에 총 3억원의 사업비를 투입한다. 주요 사업 내용은 반구천의 암각화를 상징할 심벌마크(CI)와 기본·응용 디자인 개발, 효과적인 판촉 및 홍보 전략 수립, 시범사업 추진, 브랜드를 풍성하게 만들 신규 콘텐츠 발굴 등이다.시는 이를 통해 단순히 유물을 보존하는 것에 그치지 않고, 세계인이 쉽게 공감하고 매료될 수 있는 독창적인 스토리와 시각적 이미지를 구축한다는 계획이다. 시 관계자는 “반구천 암각화만의 차별화된 브랜드를 성공적으로 구축해 전 세계인들이 직접 찾아오고 머물며 깊이 있게 경험하는 매력적인 문화 공간으로 발전시키겠다”면서 “이번 사업이 지역 경제와 관광 활성화에도 큰 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 밝혔다.