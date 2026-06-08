[포토] ‘재선거 요구’ 잠실 개표소 봉쇄 시위

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세줄 요약
- 잠실 개표소 봉쇄 시위 나흘째 지속
- 참가자 급감, 재선거·부정선거 갈등
- 경찰 기동대 배치, 돌발 상황 관리
6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’가 8일 나흘 차에 들어갔다.
연합뉴스 취재를 종합하면 이날 오전 9시 30분 현재 개표소인 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 일대에는 경찰 비공식 추산 950여 명이 재선거를 요구하며 시위 중이다. 이는 자정쯤(8000여 명)보다 큰 폭으로 줄어든 규모다.
이들은 투표함 반출을 막겠다며 경기장 출입구 10곳을 봉쇄하고 있으나 전날보다 구호 소리는 작아진 상태다.
서울시 실시간 도시 데이터에 따르면 같은 시각 올림픽공원 내 실시간 인구는 8000∼8500명으로, 60대 이상(23.90%)이 가장 많았다.
생활 인구를 감안해야 하지만, 주말 내내 20대가 30% 안팎으로 최다 연령층이었던 점을 고려하면 시위 참가자 상당수가 주말이 지나면서 학교와 직장에 복귀한 것으로 보인다.
시위 참가자 규모와 연령 구성이 변하며 시위 양상도 달라졌다.
주말 동안 기성 정치세력을 배제하자며 ‘재선거’로 통일했던 구호는 강성보수 단체가 주장하는 ‘부정선거’ 등으로 양분되며 노선 갈등이 빚어지고 있다.
“재선거만 외쳐달라”, “태극기만 흔들어달라”고 적힌 시위 벽보에는 굵은 펜으로 “부정선거 구호 가능”, “성조기 가능” 등의 문구가 덧씌워진 상태다.
부정선거를 주장하는 참가자가 ‘재선거’만 외쳐야 한다는 참가자를 강성진보 ‘한국대학생진보연합’(대진연)으로 몰아세우며 크고 작은 언쟁도 일고 있다.
한국사 강사 출신 유튜버 전한길(56·본명 전유관)씨가 부정선거를 주장하는 피켓을 들고 현장 곳곳을 돌아다니며 참가자들을 독려하는 모습도 보였다.
경찰은 현재 기동대 350명가량을 현장에 배치한 것으로 전해졌다.
일부 참가자는 경찰이 개표소인 핸드볼경기장 도면을 든 모습을 목격했다며 강제 해산 조치가 이뤄지는 게 아니냐며 술렁이고 있다.
이새날 서울시의원 “신사나들목 전망쉼터 조성… 압구정 선착장 활성화 유도”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 한강버스 압구정 선착장 주변의 접근성 개선을 위한 ‘전망쉼터 조성공사’를 완료하고, ‘잠원 한강공원 리버뷰 가든 조성공사’를 추진하는 등 잠원한강공원 신사나들목 일대의 시민 휴식 인프라 확충에 힘쓰고 있다고 밝혔다. 이 의원은 그동안 압구정 선착장 활성화와 시민 편의 증진을 위해 다양한 환경 개선 사업을 추진해 왔다. 특히 이를 통해 한강공원의 접근성을 높이고 시민들의 이용 만족도를 향상시키는 데 주력하고 있다. 신사나들목 인근 압구정 선착장 주변에 추진된 ‘전망쉼터 조성공사’는 최근 마무리됐다. 이번 사업을 통해 기존의 가파르고 불편했던 진입계단을 철거하고, 시민들이 한강을 조망하며 휴식할 수 있는 폭 15m, 높이 3.5m 규모의 계단형 쉼터를 조성했다. 새롭게 조성된 전망쉼터는 개장 이후 많은 시민들이 찾으며 한강 경관을 즐길 수 있는 휴식 공간으로 활용되고 있다. 이와 함께 서울시 미래한강본부 녹지관리과가 추진하는 ‘잠원 한강공원 리버뷰 가든 조성공사’도 한창이다. 지난 5월 12일 착공해 오는 6월 30일 준공을 목표로 속도를 내고 있다. 시는 이번 공사가 완공되면 도심 속 생태·휴식
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다만 경찰은 현재 돌발 상황 관리에 집중하고 있다는 입장이다.
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