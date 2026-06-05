2026광주식품대전, ‘호남 대표 미식축제’ 자리매김

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‘광주형 미식 산업 플랫폼’ 구현…역대 최대 4만명 참관객 몰려

로컬 베이커리·디저트·로스터리 커피·전통식품 등 매력 뽐내

최대 규모 상담회 개최로 K-푸드 글로벌 진출 교두보 마련 기대

이미지 확대 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘제21회 2026 광주 식품대전’이 역대급 성과를 올리며 막을 내렸다. 광주관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘제21회 2026 광주 식품대전’이 역대급 성과를 올리며 막을 내렸다. 광주관광공사 제공

세줄 요약 제21회 2026 광주식품대전이 김대중컨벤션센터에서 열려 4만 관람객을 모으고 역대 최대 규모와 상담 성과를 기록했다. 로컬 미식 브랜드와 대기업이 함께 참여해 전시와 비즈니스를 잇는 광주형 미식산업 플랫폼을 구현했다. 4만 관람객 유치, 역대 최대 흥행 기록

로컬 미식 브랜드와 대기업 대거 참여

라이브커머스·상담회로 판로개척 지원

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로컬 미식의 브랜드화를 통해 대한민국 식품 산업의 현재와 미래를 연결하는 ‘제21회 2026 광주 식품대전’이 매출 신장과 흥행을 모두 잡으며 막을 내렸다.광주시 주최, 광주관광공사 주관으로 지난 5월 21일부터 24일까지 김대중컨벤션센터에서 열린 이번 전시는 전시규모와 참관객, 상담성과 등 전반적인 지표에서 역대 기록들을 경신했다.‘전시-비즈니스-로컬을 연결하는 광주형 미식산업 플랫폼을 성공적으로 구현했다’는 평가를 받은 이번 전시는 베이커리, 디저트, 전통식품 등 로컬 미식 콘텐츠를 통한 ‘로컬의 힘’을 보여주는 데 주력했다.궁전제과, 브래드세븐 등 로컬 미식 브랜드를 비롯해 농심, 하이트 등 대한민국을 대표하는 식품 대기업들까지 대거 참여했다. 또 로컬 크리에이터 큐레이션 디저트 존, 로컬 로스터리 콜렉티브 존, 광주전남 프랜차이즈 브랜드 대전 등 테마별 조닝(Zoning)을 통해 지역 미식 산업의 저력을 입증했다.이번 전시의 성과는 역대 최대 규모인 ‘4만 명’의 관람객 유치로 증명됐다. 사전예매 단계부터 티켓링크 축제 분야 전국 1위를 기록했으며, 지역 커뮤니티에서 ‘오픈런 필수 코스’로 입소문을 타며 행사 내내 문전성시를 이뤘다. 참여 기업들 역시 “하루 만에 물량이 완판됐다”, “올해 최고 매출을 기록했다”며 호평을 쏟아냈다.단순 판매 활동뿐 아니라 기업의 성장을 돕기 위한 비즈니스 프로그램도 활발히 운영됐다. KBC광주방송과 연계한 ‘라이브 커머스(16회)’를 통해 참가업체의 판로개척을 이끌었으며, 국내 유통 및 구매상담회에는 11번가, 현대홈쇼핑 등 26개사 62명의 대형 유통 플랫폼 MD가 참여해 맞춤형 상담을 진행했다.이밖에도 세계조리사연맹(WACS) 인증 ‘광주셰프챌린지’, 안유성 명장과 함께한 ‘전국 초밥왕 in KOREA’ 등 다채로운 부대행사가 열려 관람객들에게 볼거리와 즐길거리를 동시에 선사했다.정재영 광주관광공사 사장은 “이번 광주식품대전은 응축된 로컬의 힘을 세상에 드러내며 광주·전남이 대한민국 대표 맛의 고장임을 증명한 종합 미식 축제였다”라며 “앞으로도 국내외 파트너십을 공고히 하여 우리 지역이 K-푸드와 글로벌 미식 산업의 중심으로 자리매김하도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.