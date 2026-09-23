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롯데물산 과학교실 운영… “롯데월드타워 진짜 같아요”

롯데물산은 서울 영등포구와 송파구 관내 초등학교와 기관을 직접 찾아가 초등학생 약 300명을 대상으로 교육 프로그램 ‘555 과학교실’을 운영한다고 23일 밝혔다. 사진은 지난 21일 서울당산초등학교에서 열린 ‘555 과학교실’에 참가한 학생들이 롯데월드타워 키트를 만들고 있는 모습.

롯데물산 제공