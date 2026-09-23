롯데물산 과학교실 운영… “롯데월드타워 진짜 같아요”

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롯데물산 과학교실 운영… “롯데월드타워 진짜 같아요”

입력 2026-09-23 20:46
수정 2026-09-23 20:46
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롯데물산 과학교실 운영… “롯데월드타워 진짜 같아요”
롯데물산 과학교실 운영… “롯데월드타워 진짜 같아요” 롯데물산은 서울 영등포구와 송파구 관내 초등학교와 기관을 직접 찾아가 초등학생 약 300명을 대상으로 교육 프로그램 ‘555 과학교실’을 운영한다고 23일 밝혔다. 사진은 지난 21일 서울당산초등학교에서 열린 ‘555 과학교실’에 참가한 학생들이 롯데월드타워 키트를 만들고 있는 모습.
롯데물산 제공


롯데물산은 서울 영등포구와 송파구 관내 초등학교와 기관을 직접 찾아가 초등학생 약 300명을 대상으로 교육 프로그램 ‘555 과학교실’을 운영한다고 23일 밝혔다. 사진은 지난 21일 서울당산초등학교에서 열린 ‘555 과학교실’에 참가한 학생들이 롯데월드타워 키트를 만들고 있는 모습.

롯데물산 제공

2026-09-24 B4면
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