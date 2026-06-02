[포토] ‘우중 산책’

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세줄 요약 북상하는 태풍 장미가 공급한 수증기 영향으로 제주 한라산과 동부 지역에 이틀간 200㎜가 넘는 많은 비가 내렸다. 우도와 한라산 진달래밭 등에는 200㎜ 안팎의 누적 강수량이 기록됐고, 호우경보와 주의보가 발효 중이다. 기상청은 오후까지 강한 비와 돌풍, 천둥·번개를 예보하며 안전사고에 유의하라고 당부했다. 태풍 장미 수증기 영향으로 제주에 많은 비

우도·한라산 등 누적 200㎜ 안팎 강수 기록

호우경보·주의보 발효, 강한 비와 돌풍 예보

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북상하는 태풍 장미가 불어넣은 수증기 영향으로 제주 한라산과 동부 일부 지역에 이틀간 200㎜가 넘는 많은 비가 내렸다.2일 제주지방기상청에 따르면 현재 제주시 동부·서귀포시 동부·추자도에 호우경보, 제주도 산지·제주시 중산간·서귀포시 중산간·제주시 북부·서귀포시 남부에 호우주의보가 각각 발효 중이다.전날부터 이날 오전 8시까지 지점별 누적 강수량은 우도 253.50㎜, 한라산 진달래밭 236.50㎜, 성산수산 211.50㎜, 구좌 192㎜, 추자도 191㎜, 한라산 성판악 187.50㎜, 한라산 남벽 187㎜, 성산 177.70㎜, 제주 70.30㎜, 서귀포 56.90㎜ 등을 기록했다.우도에는 전날 밤 한때 시간당 51.50㎜에 달하는 폭우가 쏟아지면서 호우 긴급재난문자가 발송되기도 했다. 호우 긴급재난문자는 ‘1시간 강우량이 50㎜ 이상이면서 3시간 강우량이 90㎜ 이상인 경우’ 등에 발령된다.기상청은 제주도에 태풍 장미의 직접적인 영향은 없겠으나, 태풍이 공급하는 수증기 영향으로 이날 늦은 오후까지 비가 내리겠다고 예보했다.특히 이날 오전까지 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 최대 30㎜ 안팎의 강한 비가 내리겠다고 전했다.예상 강수량은 20∼80㎜다.또한 제주도 육상에는 2일까지 바람이 순간풍속 초속 15ｍ 안팎으로 강하게 불겠으며, 해상에는 3일 새벽까지 매우 높은 물결이 일 것으로 예보됐다.현재 제주도 남쪽 바깥 먼바다에 풍랑경보, 그 외 제주도 대부분 해상에 풍랑주의보가 내려져 있다.기상청은 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으며, 매우 강하고 많은 비로 인해 피해가 우려되니 시설물 관리와 안전사고 등에 유의하고 올레길이나 오름 등에는 출입을 자제하라고 당부했다.또한 항해나 조업하는 선박은 안전에 유의해야 하며, 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오고 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니 해안가 안전사고에도 유의해야 한다고 강조했다.태풍 장미는 2일 오전 3시 현재 중심기압 975헥토파스칼(hPa), 최대풍속 초속 32ｍ인 강도 2 태풍으로 일본 오키나와 북북동쪽 약 140㎞ 부근 해상에서 시속 27㎞ 속도로 북동진하고 있다. 장미는 일본 남쪽 해상을 지나갈 전망이다.