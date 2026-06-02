광주지역 상반기 노로바이러스 검사 결과 ‘안전’

구글에서 서울신문 먼저 보기

광주 보건환경연구원, 집단급식소 지하수 등 45건 전량 ‘불검출’

영유아시설과 유통김치로 감시망 확대…10⁓11월 하반기 검사

이미지 확대 광주 보건환경연구원 직원들이 노로바이러스 안정성 검사를 실시하고 있다. 광주보건환경연구원 제공 닫기 이미지 확대 보기 광주 보건환경연구원 직원들이 노로바이러스 안정성 검사를 실시하고 있다. 광주보건환경연구원 제공

세줄 요약 광주시 보건환경연구원이 2~5월 식품제조용 지하수, 영유아시설 환경검체, 유통 배추김치 등 45건을 검사한 결과 노로바이러스가 모두 검출되지 않았다. 올해부터는 감시 대상을 넓혀 상·하반기 나눠 점검하고, 하반기에는 10~11월 영유아시설과 김치를 다시 검사할 예정이다. 상반기 노로바이러스 검사 45건 전부 불검출

지하수·영유아시설·유통김치까지 감시 확대

하반기 10~11월 추가 점검 및 사후관리 예정

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주시 보건환경연구원은 지난 2월부터 5월까지 식품제조용 지하수와 영유아시설 환경검체 등 45건을 대상으로 노로바이러스 안전성 검사를 시행한 결과, 모든 시료에서 바이러스가 검출되지 않았다고 2일 밝혔다.광주보건환경연구원은 광주시 식품안전과 및 5개 자치구 위생 부서와 합동으로 올해 상반기 노로바이러스 검사를 진행했다. 올해부터는 노로바이러스 집단감염 예방을 위해 감시망을 기존 지하수 중심에서 유통 김치와 영·유아시설까지 대폭 넓혔다. 또 검사 일정 역시 노로바이러스 유행 시기에 맞춰 상·하반기로 나눠 진행하고 있다.올해 상반기 검사는 ▲식품제조업체·집단급식소 등 12개 시설의 식품 제조용 지하수 12건 ▲어린이집 등 영유아 시설 10곳의 환경 검체(문고리, 장난감, 수도꼭지 등) 30건 ▲광주지역 유통 배추김치 3건 등 총 45건을 대상으로 실시됐다.검사 결과, 지하수를 포함한 45건 시료 전체에서 노로바이러스가 검출되지 않았다. 이는 지역 내 식품 제조·유통 과정과 영유아 보육환경이 노로바이러스로부터 안전하게 관리되고 있음을 보여주는 결과다.하반기 점검은 바이러스 유행이 다시 시작되는 10월부터 11월까지 영·유아 시설 10곳과 유통 김치 3건을 대상으로 진행된다. 향후 검사에서 바이러스가 검출될 경우, 즉각 자치구와 협력해 시설 청소와 소독 등 방역 조치를 시행하고 불검출이 확인될 때까지 철저히 사후 관리할 방침이다.겨울과 봄철에 주로 기승을 부리는 노로바이러스는 오염된 물이나 음식은 물론 환자의 분변, 구토물, 오염된 문고리 등 환경 접촉만으로도 쉽게 전파된다. 극소량의 바이러스로도 심한 구토, 복통, 설사 등 급성 위장관염을 유발할 수 있어 면역력이 약한 영유아나 집단생활 시설에서는 각별한 주의가 요구된다.서정미 보건환경연구원장은 “노로바이러스는 아직 예방백신이 없어 철저한 위생 관리와 오염원 선제 차단이 최선의 예방책”이라며 “앞으로도 시민이 안심할 수 있는 식생활 및 생활 환경 조성을 위해 사전 감시와 위생 취약 분야 검사에 최선을 다하겠다”고 말했다.