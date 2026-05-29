‘누구나 쉽게 활용할 수 있도록’ 부산시 AI디지털배움터 사업 추진

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세줄 요약 부산시는 시민 누구나 인공지능과 디지털 기술을 쉽게 배우고 활용하도록 AI디지털배움터 사업을 추진했다. 6월부터 12월 초까지 지역 맞춤형 교육을 진행하고, 스미싱 등 금융사기 예방과 키오스크 활용, 생성형 AI 교육을 함께 운영했다. 시민 디지털 역량 강화 위한 배움터 사업 추진

AI·디지털 기술 쉽게 배우는 맞춤형 교육 운영

스미싱 예방·키오스크·생성형 AI 교육 포함

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 부산시 제공

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부산시는 시민 디지털 역량 강화와 디지털 격차 해소를 위한 ‘부산 AI디지털배움터 사업’을 추진한다고 29일 밝혔다.부산 AI디지털배움터 사업은 시민 누구나 인공지능(AI)·디지털 기술을 쉽게 배우고 활용할 수 있도록 지원하는 교육 사업이다.급속한 인공지능(AI) 기술 발전 속에서 발생할 수 있는 디지털 소외와 정보격차 문제를 해소하고, 시민 중심의 인공지능(AI)·디지털 포용 환경 조성에 중점을 두고 추진된다.사업은 6월부터 12월 초까지 지역 맞춤형 인공지능(AI)·디지털 역량 강화 교육을 통해 시민들의 인공지능(AI)·디지털 기술 활용 능력 향상을 지원한다.스미싱 등 디지털 금융사기 예방과 키오스크 활용 등 시민 실생활 중심 교육, 생성형 인공지능(AI) 활용 교육도 운영한다.박근록 시 행정자치국장은 “디지털 기술 변화에 소외되지 않도록 맞춤형 교육을 확대해 따뜻한 디지털 포용 도시 부산 조성에 최선을 다하겠다”라고 전했다.