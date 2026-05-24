“5000만원 수표 어디서 났어요?” 질문에도 핸드폰만 만지작…알고 보니

세줄 요약 철원 한 은행에서 60대가 5000만원 수표 이체를 요구했다. 출처를 묻는 질문에 휴대전화만 만지며 횡설수설하자 은행은 보이스피싱을 의심해 경찰에 신고했다. 조사 결과 그는 텔레그램 지시를 받으며 피해금을 조직에 넘기려 한 것으로 드러났고, 추가 범행도 확인됐다. 5000만원 수표 이체 요구, 은행원 이상 징후 포착

휴대전화만 만지며 횡설수설, 보이스피싱 의심 신고

텔레그램 지시 정황 확인, 피의자 긴급체포

이미지 확대 전화금융사기(보이스피싱) 피해금을 조직에 송금하려 한 수거책이 은행원의 빠른 대처로 경찰에 붙잡혔다. 경찰청 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 전화금융사기(보이스피싱) 피해금을 조직에 송금하려 한 수거책이 은행원의 빠른 대처로 경찰에 붙잡혔다. 경찰청 유튜브 캡처

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전화금융사기(보이스피싱) 피해금을 조직에 송금하려 한 60대가 은행원의 빠른 대처로 붙잡힌 사연이 뒤늦게 전해졌다.지난 22일 강원경찰청에 따르면 지난달 13일 철원군 한 은행 창구에서 60대 A씨가 5000만원짜리 수표 이체를 요구했다.은행원이 수표 출처에 관해 물었으나 A씨는 불안한 모습을 보이며 휴대전화만 만졌다. 이에 은행 팀장이 재차 질문했지만, A씨는 휴대전화만 보며 횡설수설했다.이 모습에 은행 측은 보이스피싱 범죄를 의심하고 경찰에 신고했다. 신고를 받고 출동한 경찰은 현장 상황을 전달받고 남성의 휴대전화를 확인했다.조사 결과 A씨가 텔레그램을 통해 누군가로부터 지시를 받고 있는 정황이 확인됐다. 그는 수표의 출처를 묻는 형사의 질문에도 아무 대답을 하지 않았다.경찰은 A씨가 피싱 피해자로부터 직접 수표를 건네받은 사실을 확인하고 통신사기피해환급법 위반 혐의로 긴급체포했다.경찰은 이달 18일 A씨 사건을 검찰에 송치하고, 추가 수사를 통해 A씨가 의정부에서 또 다른 피해자를 대상으로 1억 5000만원을 가로챈 사실을 파악해 경기북부경찰청 피싱범죄수사팀으로 사건을 넘겼다.신속한 신고로 피의자 검거는 물론 피해를 막는 데 이바지한 은행원에게는 감사장과 포상금을 수여했다.경찰 관계자는 “지속적인 금융기관 및 유관기관 홍보 활동 덕분에 은행원이 보이스피싱을 빠르게 인지할 수 있었다”며 “신속한 신고로 피의자 검거는 물론 피해액까지 안전하게 보존할 수 있었다”고 전했다.