보은군 59곳 금주구역 지정…적발시 3만원 과태료

세줄 요약 보은군이 군민 건강 보호와 건전한 음주문화 조성을 위해 관내 59곳을 처음 금주구역으로 지정했다. 어린이집과 어린이놀이시설, 청소년활동시설 56곳과 버스정류소·택시승차대 3곳이 포함됐고, 8월 19일까지 계도·홍보를 거쳐 20일부터 음주 적발 시 3만원 과태료가 부과된다. 보은군, 관내 59곳 첫 금주구역 지정

어린이집·놀이시설·정류소 등 포함

8월 20일부터 음주 적발 시 과태료

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충북 보은군은 군민 건강 보호와 건전한 음주문화 조성을 위해 금주구역을 운영한다고 22일 밝혔다.이번에 지정된 금주구역은 총 59곳이다. 관내 어린이집과 어린이놀이시설, 청소년활동시설은 56곳이 모두 포함됐고 버스정류소 및 택시 승차대는 주민 이용이 많은 3곳이 지정됐다.군은 금주구역 안내표지판 설치와 함께 제도의 안정적인 정착을 위해 오는 8월 19일까지 3개월간 계도 및 홍보기간을 운영한다.계도기간 이후인 8월 20일부터는 금주구역 내 음주행위가 적발될 경우 ‘국민건강증진법’에 따라 3만원의 과태료가 부과된다.군이 금주구역을 지정한 것은 이번이 처음이다. 앞서 군은 지난해 11월 ‘보은군 건전한 음주문화 환경조성 및 지원에 관한 조례’를 제정했다.금주구역 지정 현황 등 자세한 사항은 보은군청 홈페이지 고시·공고란에서 확인하거나 보은군보건소 건강증진팀(043-540-5625)으로 문의하면 된다.군 관계자는 “금연구역과 금주구역이 겹치는 곳이 많아 계도기간이 끝나면 금연지도원 4명이 단속활동을 벌일 예정”이라며 “주민 요구가 있거나 아동청소년 시설이 늘어나면 금주구역도 확대될 수 있다”고 밝혔다.