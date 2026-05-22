보은군 59곳 금주구역 지정…적발시 3만원 과태료

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

보은군 59곳 금주구역 지정…적발시 3만원 과태료

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-05-22 10:15
수정 2026-05-22 10:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 보은군, 관내 59곳 첫 금주구역 지정
  • 어린이집·놀이시설·정류소 등 포함
  • 8월 20일부터 음주 적발 시 과태료
이미지 확대
보은군청.
보은군청.


충북 보은군은 군민 건강 보호와 건전한 음주문화 조성을 위해 금주구역을 운영한다고 22일 밝혔다.

이번에 지정된 금주구역은 총 59곳이다. 관내 어린이집과 어린이놀이시설, 청소년활동시설은 56곳이 모두 포함됐고 버스정류소 및 택시 승차대는 주민 이용이 많은 3곳이 지정됐다.

군은 금주구역 안내표지판 설치와 함께 제도의 안정적인 정착을 위해 오는 8월 19일까지 3개월간 계도 및 홍보기간을 운영한다.

계도기간 이후인 8월 20일부터는 금주구역 내 음주행위가 적발될 경우 ‘국민건강증진법’에 따라 3만원의 과태료가 부과된다.

군이 금주구역을 지정한 것은 이번이 처음이다. 앞서 군은 지난해 11월 ‘보은군 건전한 음주문화 환경조성 및 지원에 관한 조례’를 제정했다.

금주구역 지정 현황 등 자세한 사항은 보은군청 홈페이지 고시·공고란에서 확인하거나 보은군보건소 건강증진팀(043-540-5625)으로 문의하면 된다.

군 관계자는 “금연구역과 금주구역이 겹치는 곳이 많아 계도기간이 끝나면 금연지도원 4명이 단속활동을 벌일 예정”이라며 “주민 요구가 있거나 아동청소년 시설이 늘어나면 금주구역도 확대될 수 있다”고 밝혔다.
보은 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
보은군 금주구역 총 지정 개수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로