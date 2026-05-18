일본에 빼앗긴 ‘고려의 미소’…복제본으로 648년 만에 귀환

‘왜구 약탈’ 금동관음보살좌상

3D 복원해 고향 부석사 봉안

이미지 확대 고려 말 왜구에 약탈당했다가 고향에 돌아왔으나 소유권 분쟁 끝에 일본으로 반환된 ‘서산 부석사 금동관음보살좌상’이 648년 만에 복제돼 부처님오신날을 일주일 앞둔 17일 부석사에 봉안됐다.

충남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 고려 말 왜구에 약탈당했다가 고향에 돌아왔으나 소유권 분쟁 끝에 일본으로 반환된 ‘서산 부석사 금동관음보살좌상’이 648년 만에 복제돼 부처님오신날을 일주일 앞둔 17일 부석사에 봉안됐다.

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세줄 요약 고려 말 왜구에 약탈됐다가 일본으로 반환된 서산 부석사 금동관음보살좌상 복제본이 부처님오신날을 앞두고 서산 부석사에 봉안됐다. 충남도는 3D 스캔과 전통 주조·개금 기법으로 원형을 정밀 복원해 시민에게 공개했다. 서산 부석사 금동관음보살좌상 복제본 봉안

왜구 약탈·일본 반환 뒤 고향 귀환 의미

3D 스캔·전통 기법으로 정밀 복원

2026-05-18 23면

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고려 말 왜구에 약탈당했다가 국내에 돌아왔으나 법적 분쟁 끝에 일본으로 반환된 충남 ‘서산 부석사 금동관음보살좌상’ 복제 불상이 부처님 오신 날을 일주일 앞두고 고향에 봉안됐다.충남도는 17일 서산 부석사에서금동관음보살좌상 복제본 봉안식을 개최하고 불상을 시민에게 공개했다.금동관음보살좌상은 고려 충숙왕 때인 1330년 서주(서산의 고려시대 명칭) 도비산 부석사에서 보권도인 계진 등 32인이 제작했다.불상은 내부 ‘결연문’(結緣文)을 통해 제작 시기·장소·목적이 명확히 확인된다. 높이 50.5cm, 무게 38.6㎏의 금동 작품으로 고려 불교 문화의 높은 수준을 보여 주는 문화유산이다.불상은 1378년 왜구의 약탈로 일본으로 반출된 것으로 추정된다. 이후 일본 나가사키현 쓰시마시 간논지(觀音寺)에 보관돼 왔다가 2012년 10월 국내 문화유산 절도단에 의해 한국으로 반입됐고, 서산 부석사가 소유권 반환 소송을 제기하며 국내외의 주목을 받았다.그러나 대법원은 2023년 10월 간논지 측의 취득시효 완성 인정 판결을 최종 확정했으며 불상은 지난해 5월 일본으로 반환됐다.봉안된 복제본은 원본과 같은 성분과 기법으로 제작됐다. 불상 복원 사업을 추진한 충남역사문화연구원은 간논지의 공식 복제 허가와 일본 기업이 제공한 3차원(3D) 스캔 데이터를 바탕으로 1330년 제작 당시 불상 표면의 미세한 굴곡까지 정밀하게 복원했다. 또 전통 청동 주조 분야 장인이 불상 본체를 제작하고 전통 도금 방식인 개금 기법을 적용해 청동 표면에 옻칠한 뒤 순금박을 입혔다.