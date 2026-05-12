부산시 ‘나의 반려 공원 만들기, 꿈을 그린 원정대’ 시동

세줄 요약 부산시가 어린이가 직접 공원 정원을 가꾸는 ‘꿈을 그린 원정대’를 이달부터 11월까지 운영한다. 시청 하늘공원 등 5곳에서 식물 심기, 산책, 퀴즈, 보물찾기 등을 하며 생태 감수성과 창의력을 키우고, 생활권 반려 공원 조성도 이어간다. 어린이 참여형 공원 정원 가꾸기 사업 본격화

시청 하늘공원 등 5곳 선정, 11월까지 진행

생태 교육·놀이 결합해 반려 공원 조성 추진

이미지 확대 부산시청 하늘공원 2026년 꿈을 그린 원정대 대상 공원의 하나인 부산시청 하늘공원. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 하늘공원 2026년 꿈을 그린 원정대 대상 공원의 하나인 부산시청 하늘공원. 부산시 제공

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부산시는 어린이가 직접 공원에 정원을 가꾸는 프로그램인 ‘꿈을 그린(GREEN) 원정대’를 이달부터 본격 진행한다고 12일 밝혔다.‘1유치원 1정원 가꾸기’ 형태로 진행되는 이번 프로그램은 어린이가 가까운 공원에서 정원 꾸미기 활동을 통해 식물의 생태적 가치를 느끼고 상상력과 창의력을 기를 수 있도록 하자는 취지에서 기획됐다.시는 지난해 시청사 개방 공간 하늘정원에서 진행했던 시범 사업의 높은 만족도를 반영해 올해 초 참여를 희망하는 구·군(유치원과 어린이집)을 대상으로 공개 모집을 진행했다.공모 결과 사업지로 시청 하늘공원, 북구 음정공원, 남구 못골어린이공원, 연제구 장림공원, 기장군 정관 제1호 근린공원 등 5곳을 최종 선정, 이달부터 11월까지 사업을 진행한다.어린이들은 월별 적합한 식물 모종을 심고 생태와 관련한 정원 산책, 퀴즈, 보물찾기 등 활동에 참여할 수 있다.시는 사업 종료 후 어린이, 학부모, 기관 교사 등의 만족도 조사를 통해 개선 사항을 반영하고 매년 ‘꿈을 그린 원정대’ 사업을 지속적으로 추진해 생활권 내 모두가 누리는 반려 공원을 조성할 계획이다.또 시민 누구나 집 근처 생활권 공원에서 문화․여가 활동을 주도적으로 만들고 누릴 수 있도록 공원을 ‘나의 반려 공원’, ‘우리 동네 공동 돌봄 공간’으로 정립해 나갈 계획이다.안철수 부산시 푸른도시국장은 “어린이에게 식물을 활용한 생태 교육과 동시에 정원 일상이 놀이가 되도록 놀거리를 제공하고, 반려 공원을 통한 건전한 가족공동체 소통을 강화하는 것이 프로그램의 취지”라고 밝혔다.