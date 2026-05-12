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인천대공원 앞 지하차도서 4중 추돌…한때 차량 통제

강남주 기자
입력 2026-05-12 08:59
수정 2026-05-12 08:59
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세줄 요약
  • 인천대공원 앞 지하차도서 4중 추돌 발생
  • 운전자 2명 부상, 생명 지장 없는 상태
  • 적재물 낙하로 한때 차량 통행 통제
사고 현장. 연합뉴스
사고 현장. 연합뉴스


12일 새벽 시간대 인천대공원 앞 지하차도에서 4중 추돌사고가 발생해 한때 차량 통행이 통제됐다.

소방 당국에 따르면 이날 오전 1시 9분쯤 인천 남동구 인천대공원 앞 지하차도에서 차량 4대가 연쇄 추돌했다.

이 사고로 각 차량에 타고 있던 30~40대 남성 운전자 2명이 부상을 당해 병원으로 옮겨졌다. 이들은 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

또 사고 차량에서 적재물이 도로로 떨어지면서 현장이 수습될 때까지 차량이 통제됐다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.
강남주 기자
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