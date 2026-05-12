인천대공원 앞 지하차도서 4중 추돌…한때 차량 통제

세줄 요약
- 인천대공원 앞 지하차도서 4중 추돌 발생
- 운전자 2명 부상, 생명 지장 없는 상태
- 적재물 낙하로 한때 차량 통행 통제
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사고 현장. 연합뉴스
12일 새벽 시간대 인천대공원 앞 지하차도에서 4중 추돌사고가 발생해 한때 차량 통행이 통제됐다.
소방 당국에 따르면 이날 오전 1시 9분쯤 인천 남동구 인천대공원 앞 지하차도에서 차량 4대가 연쇄 추돌했다.
이 사고로 각 차량에 타고 있던 30~40대 남성 운전자 2명이 부상을 당해 병원으로 옮겨졌다. 이들은 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
또 사고 차량에서 적재물이 도로로 떨어지면서 현장이 수습될 때까지 차량이 통제됐다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.
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