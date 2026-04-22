제주 ‘생각하는 정원’, 국내 민간정원 첫 글로벌 DB ‘가든서치’ 등재

국내 184개 민간정원 중 첫 사례

학술·보존가치 국제적 공신력 확보

이미지 확대 제주도 민간정원 1호 생각하는 정원이 국내 민간정원 최초로 국제식물원보존연맹(BGCI)의 글로벌 데이터베이스 ‘가든서치(GardenSearch)’에 등재됐다. 생각하는 정원 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도 민간정원 1호 생각하는 정원이 국내 민간정원 최초로 국제식물원보존연맹(BGCI)의 글로벌 데이터베이스 ‘가든서치(GardenSearch)’에 등재됐다. 생각하는 정원 제공

이미지 확대 가든서치 등록 페이지_ 인터넷주소: http://gardensearch.bgci.org/garden/7250. 생각하는 정원 제공 닫기 이미지 확대 보기 가든서치 등록 페이지_ 인터넷주소: http://gardensearch.bgci.org/garden/7250. 생각하는 정원 제공

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제주도 민간정원 1호인 ‘생각하는 정원(Spirited Garden)’이 국내 민간정원 최초로 국제식물원보존연맹(BGCI)의 글로벌 데이터베이스 ‘가든서치(GardenSearch)’에 등재됐다.22일 제주도에 따르면 국내 184개 민간정원 가운데 첫 사례로, 학술·보존 가치가 국제적으로 공인받았다는 평가다.이번 등재로 ‘생각하는 정원’은 전 세계 연구자와 기관이 활용하는 글로벌 표준 정원 목록에 포함됐다. 지역 관광지를 넘어 국제 정원 체계에 편입되며 위상이 한층 높아졌다는 분석이다.특히 국립수목원과 서울식물원 등 국가 주도 기관 중심이던 글로벌 네트워크에 국내 민간정원이 처음으로 이름을 올렸다는 점에서 의미가 크다. 이에 따라 ‘생각하는 정원’은 전 세계 118개국 800여 개 식물원과 연결되는 네트워크의 일원으로서, 제주의 정원 철학을 국제 식물학계와 교류할 기반을 마련했다.이번 성과는 이른바 ‘K-가든’의 글로벌 확산 가능성을 보여주는 사례로도 평가된다. 향후 유네스코 문화유산 지정이나 각종 국제 인증을 위한 기초 데이터 확보 측면에서도 의미가 있다는 분석이다.도는 ‘생각하는 정원’이 연구·교육·보존 기능을 갖춘 국제적 기관으로 자리매김할 수 있도록 지원할 계획이다.성주엽 생각하는 정원 대표는 “이번 등재는 정원의 철학적 가치가 국제 기준에서 인정받았다는 의미”라며 “사유와 머묾의 경험을 통해 정원의 본질적 가치를 세계와 공유하겠다”고 밝혔다.임홍철 도 기후환경국장은 “제주 민간정원이 세계 식물원과 어깨를 나란히 하게 된 것은 고무적”이라며 “이를 계기로 제주가 ‘글로벌 정원도시’로 도약할 수 있도록 정책적 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.한편 1968년 농부 성범영씨가 제주시 한경면 저지리 황무지를 개척해 1992년 7월 30일 문을 연 생각하는 정원은 중국 장쩌민을 비롯해 후진타오, 시진핑 국가주석, 모옌 중국 현대 작가, 나카소네 야스히로 전 일본 수상, 메가와티 인도네시아 전 대통령 등 세계 주요 인사와 국빈들이 잇따라 방문해 더욱 유명해졌다.