한양사이버대, 2025학년도 비교과 프로그램 우수 운영학과 7곳 시상

이미지 확대 지난 14일 한양사이버대 총장실에서 열린 ‘2025학년도 비교과 프로그램 우수 운영학과 시상식’에서 7개 학과의 시상식 뒤 관계자들이 기념촬영하고 있다. 왼쪽부터 이지은 스푸마토(AI융합자유전공)학부장, 황영희 일본어학과장, 함남혁 건축도시공학과장, 박상현 항공운항·관광항공서비스학과장, 정현철 한양사이버대학교 부총장, 송지희 군경상담학과장, 주리애 미술치료학과장, 염광욱 기계자동차공학부장. 한양사이버대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 14일 한양사이버대 총장실에서 열린 ‘2025학년도 비교과 프로그램 우수 운영학과 시상식’에서 7개 학과의 시상식 뒤 관계자들이 기념촬영하고 있다. 왼쪽부터 이지은 스푸마토(AI융합자유전공)학부장, 황영희 일본어학과장, 함남혁 건축도시공학과장, 박상현 항공운항·관광항공서비스학과장, 정현철 한양사이버대학교 부총장, 송지희 군경상담학과장, 주리애 미술치료학과장, 염광욱 기계자동차공학부장. 한양사이버대 제공

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한양사이버대학교는 지난 14일 교내 총장실에서 ‘2025학년도 비교과 프로그램 우수 운영학과 시상식’을 개최했다고 22일 밝혔다. 정량 지표 등을 종합 평가해 지난 한 해 동안 우수한 성과를 거둔 7개 학과(부)를 뽑아 시상했다.