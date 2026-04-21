울산 울주군, ‘신규원전 유치 TF’ 구성… 5개반·17개 부서 ‘협업’

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울산 울주군청.
울산 울주군이 신규 원전 유치 태스크포스(TF)를 구성했다.
울주군은 신규 원전 건설 후보 부지 자율유치 신청과 관련해 체계적이고 실효성 있는 대응 방안을 마련하기 위해 ‘신규 원전 유치 TF’를 구성해 운영한다고 21일 밝혔다.
TF는 노동완 부군수를 단장으로 5개 반(실무총괄반, 입지지원반, 환경안전반, 상생협력반, 주민협력반), 17개 부서 규모 협업체계를 구축했다. 에너지정책과는 실무총괄반을 맡아 TF 운영과 추진계획 전반을 총괄하고, 각 소관 부서는 분야별 추진계획을 검토한다.
앞서 군은 지난 20일 군청 이화홀에서 TF 총괄 회의를 열어 신규 원전 유치 관련 추진 일정을 공유하고 부서별 검토사항과 대응계획을 점검했다.
특히 주민 수용성 제고, 행정 지원, 기반 시설 확충, 지역 상생 협력 방안 등 원전 유치에 필요한 주요 사항을 중심으로 부서별 역할과 협조체계를 확인했다.
이와 함께 TF를 중심으로 부서별 추진계획을 계속 보완하고, 신규 원전 유치에 필요한 행정·정책 과제를 구체화할 방침이다. 신규 원전 유치 TF는 향후 공모에 선정되면 원전 건설 행정 지원을 전담하는 TF로 전환해 운영한다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 망월천 정비사업 공정 점검… “올해 12월 준공 목표로 차질 없이 추진”
서울시의회 박춘선 의원(강동3, 국민의힘)이 지난 20일 SH서울주택도시공사가 추진 중인 ‘망월천 지방하천 정비공사’에 대한 진행 상황을 보고받으며 사업 전반에 대한 점검을 실시했다. 망월천 정비사업은 강일지구 도시개발사업의 일환으로 추진되는 하천 정비사업이다. 강동구 강일동 일원에 연장 약 860m, 폭 30~170m 규모로 조성되며 약 170억원의 사업비가 투입되는 사업으로 제방 축제, 교량 설치, 친수공간 정비 등을 통해 종합적인 수변환경 개선이 이뤄질 예정이다. 해당 사업은 당초 2026년 1월 준공을 목표로 추진됐으나, 지장물 이설 지연과 녹지공간 확충, 주민 요구에 따른 물놀이장 신규 설치 등 주요 계획 변경으로 준공 시점이 2026년 12월 말로 조정됐다. 현재는 변경된 일정에 맞춰 공정을 관리하고 있으며, 약 70%의 공정률을 보이는 가운데 2026년 12월 준공을 목표로 공사가 순조롭게 진행 중인 것으로 보고됐다. 박 의원은 “망월천 정비사업은 단순한 하천 정비를 넘어 주민들의 일상과 밀접한 생활환경을 개선하는 중요한 사업”이라며 “남은 기간 동안 철저한 공정 관리와 안전 확보에 만전을 기해달라”고 당부했다. 이어 “특히 물놀이장 조성 등
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한편, 신규 원전 자율유치 울주군 범대책위원회는 지난달 4일 울주군과 울주군의회에 신규 원전 자율유치 신청 건의안과 주민 서명지를 전달했다. 이어 울주군의회는 지난달 16일 울주군이 제출한 ‘신규 원전 건설 후보 부지 자율유치 신청 동의안’을 심의·가결했다.
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