‘5·18민주화운동’ 의미 확산되길…광주 동구, 새달 ‘오월 기억여행’ 투어

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘5·18민주화운동’ 의미 확산되길…광주 동구, 새달 ‘오월 기억여행’ 투어

홍행기 기자
홍행기 기자
입력 2026-04-16 10:26
수정 2026-04-16 11:12
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

5월 매주 토요일 2개 코스 운영, 체험 프로그램 등 다채

이미지 확대
5·18민주화운동 46주년을 맞아 광주광역시 동구가 마련한 ‘오월 기억여행’ 포스터.
5·18민주화운동 46주년을 맞아 광주광역시 동구가 마련한 ‘오월 기억여행’ 포스터.


광주 동구는 제46주년 5·18민주화운동을 기념해 5월 한 달 동안 기념 투어 프로그램인 ‘동구의 오월 기억여행’을 운영한다고 16일 밝혔다.

이번 프로그램은 5월 2일부터 30일까지 매주 토요일 총 5회 진행되며, 회당 40명씩 총 200명을 모집한다. 참여 시민들은 문화해설사의 안내를 받으며 동구 관내 5·18 주요 사적지를 둘러보는 시간을 갖는다.

특히 올해는 옛 전남도청 복원·개관에 따라 내부 투어를 프로그램에 포함했다. 참가자들은 5·18민주화운동 당시 시민군의 최후 항쟁지였던 도청 공간을 직접 둘러보며 역사적 현장의 의미를 보다 생생하게 체감할 수 있을 것으로 기대된다.

투어는 ‘마을코스’와 ‘민주코스’ 등 2개 코스로 운영된다.

마을코스는 2일, 9일, 16일에 진행되며 전일빌딩245를 시작으로 주남마을과 동구 인문학당을 차례로 둘러본다. 민주코스는 23일과 30일에 운영되며 국립5·18민주묘지, 옛 전남도청, 동구 인문학당 순으로 이어진다. 각 코스에서는 주먹밥 나눔, 여행 토크 등 체험 프로그램도 함께 진행될 예정이다.

참가비는 주먹밥 및 헌화 체험비를 포함해 1인당 9000원이며, 7세 이하 아동은 무료다. SNS 홍보 이벤트에 참여한 시민들에게는 관내 카페 및 ‘오월서가’에서 사용할 수 있는 쿠폰도 제공된다.

해당 프로그램은 사전 예약제로 운영되며, 광주아트패스를 통해 신청할 수 있다.

동구 관계자는 “이번 프로그램을 통해 5·18민주화운동의 의미를 널리 확산하고자 한다”며 “5·18 정신의 헌법 전문 수록 추진 등 시대적 흐름 속에서 오월 정신이 지역을 넘어 우리 사회 전반으로 공유·계승되는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
광주 홍행기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
올해 투어 프로그램에 새롭게 포함된 내부 투어 장소는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로