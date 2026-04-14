‘늑구’ 인근 야산서 찾았지만…포획망 뚫고 마취총 피해 또 도주

전날 오후 인근 야산서 늑구 목격 신고 후 확인

마취총 빗나가, 주변 오도산 이동 확인해 봉쇄

이미지 확대 탈출 엿새 만에 모습을 드러낸 늑구. 방송 캡처 닫기 이미지 확대 보기 탈출 엿새 만에 모습을 드러낸 늑구. 방송 캡처

소방대원들이 늑구를 찾기 위해 드론을 조정하고 있다. 대전 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 소방대원들이 늑구를 찾기 위해 드론을 조정하고 있다. 대전 연합뉴스

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대전 오월드에서 탈출한 후 행방이 묘연했던 늑대 ‘늑구’가 엿새 만에 오월드 인근에서 발견됐지만 포획에는 실패했다. 우려와 달리 건강은 양호했고 포획 망을 뚫고 달아난 늑구는 또다시 자취를 감췄다.14일 대전시와 대전소방본부 등에 따르면 전날 오후 9시 10분과 9시 57분, 10시 45분쯤 오월드 인근에서 늑구를 봤다는 신고가 이어졌다. 당국은 수색에 나서 이날 0시 6분쯤 오월드에서 약 1.8㎞ 떨어진 중구 구완동에서 늑구로 추정되는 개체를 확인했다. 열화상카메라가 부착된 드론으로 늑구를 포착해 주변에 트랩을 설치하고 포위망을 좁힌 후 마취총(1발)을 발사했으나 빗나갔고 오전 6시 35분 포획 망을 뚫고 달아났다.재추적에 나선 당국은 15분 만에 오월드에서 직선거리로 약 2㎞ 떨어진 무수동 오도산 산기슭에서 좌표가 포착됐지만 위치는 확인되지 않고 있다. 늑구는 탈출 다음 날인 9일 오전 1시 30분쯤 오월드 인근 야산에서 움직이는 모습이 열화상카메라에 촬영된 후 모습을 드러내지 않았다. 전문가들은 늑구가 먹잇감을 찾아 저지대로 내려왔을 것으로 추정한다.최진호 야생생물협회 전무이사는 “드론으로 늑구를 몰아갔지만 주변을 관망하는 것으로 보였다”면서 “3~4m 옹벽을 뛰어넘을 정도로 건강 상태는 양호해 보인다”고 말했다.당국은 오도산이 동서로는 도로, 북쪽으로는 고속도로가 지나는 형태로 남쪽에 경찰을 투입해 인간 띠를 구성하고 늑구가 현장을 빠져나가지 못하도록 포위한 상태다. 주간에는 늑구의 안정을 위해 일반 드론을 투입해 좌표와 이동 여부만 관찰하고 본격적인 수색은 야간에 진행할 계획이다.2024년 1월 태어난 2년생 수컷으로, 몸무게가 30㎏로 달하는 늑구는 지난 8일 오전 9시 30분쯤 오월드 사파리 철조망 아래 흙을 파고 탈출했다.